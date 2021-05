El "semáforo covid" abre o cierra la hostelería de Cantabria

En el bar “Marcial” no ha faltado nadie de los habituales. Después de varios meses cerrado, hoy han podido desayunar en el interior y también, charlar con sus convecinos sobre los efectos de la pandemia, pero sobre todo de fútbol y toros, la conversación favorita de esta parroquia.



Maripaz es la propietaria de este local del barrio santanderino de La Albericia que hoy podía dar servicio en su interior, en un tercio de su aforo. Abrir supone un alivio para quien, como ella, depende de los ingresos en caja para pagar las facturas del negocio y los recibos de su vivienda. Su esperanza es que no suban los contagios y los fallecimientos, para no tener que cerrar más. Ella no quiere ayudas, quiere trabajar, por eso ha solicitado instalar una pequeña terraza en la acera, de manera que, si la cosa se complica, pueda mantener abierto el bar.

“No queremos ayudas, lo que queremos es poder trabajar“



En el barrio de El Alisal, también en Santander, la cafetería “Valnera” no ha tenido que cesar el servicio en los meses más difíciles porque disponía de espacio para poner varias mesas en la calle. Su gerente, Francisco López, cuenta que la autorización para abrir el interior le cogió de improviso y que los clientes aún no se han apercibido. De hecho, siguen sin entrar al local y se asoman a la puerta para pedir.