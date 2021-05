COVID España, hoy | Primer viernes sin las restricciones del estado de alarma en España

09:47

La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, en La Hora de La 1, sobre el final del estado de alarma: "No hay un marco jurídico ahora mismo tan necesario para tomar decisiones sobre movilidad [...] este caos hay que solucionarlo, desde el PP hemos propuesto desde hace mucho tiempo una ley de pandemias. Sánchez no quiere por soberbia y porque no admite que el PP le diga cómo se hacen los deberes".