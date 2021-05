Este miércoles, cuando atardecía en el aeropuerto de Kabul, una soldado de nuestras fuerzas armadas arriaba la bandera española mientras sonaba el himno nacional. Así fue la ceremonia de despedida tras 19 años de presencia en Afganistán. Hoy los últimos 24 militares españoles de operaciones especiales que quedaban en el país llegan a la base aérea de Torrejón de Ardoz, en un Atlas A400M del ejército del aire, que se desplazó para recogerlos. Es la retirada de España de Afganistán, que EE.UU. espera concluir el próximo 11 de septiembre. Lo que ocurra a partir de entonces, es una incógnita.

Los talibanes quieren el gobierno de Kabul

José Miguel Calvillo Cisneros, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid, ha dicho en Las mañanas de RNE que la retirada abre una puerta a los talibanes, que tarde o temprano, llegarán gobernar el país. "Llevan un año, desde que se firma el acuerdo con Donald Trump, en el que su objetivo es el gobierno de Kabul. Para ellos es una guerra civil en la que día tras día consiguen más poder y más legitimidad. Ojalá me equivoque, pero en cuanto la comunidad internacional abandone Afganistán sin un apoyo serio y estable a Kabul, será cuestión de tiempo que los talibanes lleguen al poder", asegura.

Dice Calvillo Cisneros que esta guerra se ha abordado desde el desconocimiento y que esa falta de entendimiento de la situación local sigue siendo total. "Desde el siglo XIX hasta ahora, en los conflictos en Afganistán la cuestión étnica siempre ha estado presente. La comunidad internacional no ha conseguido verlo. Los talibanes tienen muchas opciones de hacerse con el poder porque lanzan un mensaje identitario desde el punto de vista pastún. En las últimas semanas, los atentados han sido contra población chií, hazara, tayika... que son los enemigos de la etnia pastún", explica.

“"EE.UU. jamás podrá ganar la guerra en Afganistán, podrá ganar batallas pero no la guerra"“

Por eso esta guerra, la más larga de la historia de EE.UU., era imposible de ganar. El presidente Joe Biden ha encontrado una salida pero no la victoria. "EE.UU. jamás podrá ganar la guerra en Afganistán, podrá ganar batallas pero no la guerra. Uno de los errores cometidos ha sido no entender la coyuntura de Afganistán. Biden prioriza los intereses de EE.UU: no hay victoria, no hay derrota, es una salida honrada del país."

Los atentados son constantes, a diario, y el número de víctimas se multiplica especialmente desde 2011. En cuanto a seguridad, el país ha empeorado, pero tras este pronóstico pesimista hay algunas luces. El balance de la situación actual de Afganistán tiene otra parte: la del desarrollo. "Ha habido un punto de inflexión. Sigue siendo un país pobre, pero nada que ver con la situación inicial." Todavía recuerda la primera vez que estuvo allí, en 2006. "Vi una pobreza absoluta. Ha mejorado con el apoyo de la comunidad internacional, se han cubierto necesidades básicas, pero no en todo el territorio, solo en las ciudades más grandes. La realidad del país sigue siendo de extrema pobreza", cuenta.

Estas casi dos décadas de guerra han curtido a toda una generación de militares españoles. Entre ellos, al Teniente Coronel Joaquín Aguirre. Ha estado destinado en Afganistán varias veces, la primera en 2005 y la última en 2012. En Las mañanas de RNE ha relatado lo que se encontró cuando llegó por primera vez. "Realmente no es una devastación, es falta de infraestructuras críticas. No tienen alcantarillado, puentes, carreteras... es un país a medio hacer. Soy piloto de helicóptero, en medio de la nada veías un poblado o un pastor en medio del desierto, como te imaginas que pueda ser en el medievo".

De todos estos años destaca especialmente el esfuerzo logístico que tuvieron que realizar para mantener la base. "Los helicópteros, el hospital de campaña, 24 horas al día a tanta distancia de España... Llevamos un helicóptero de salvamento civil y lo tuvimos que modernizar con armamento, blindaje, capacidad de vuelo con visión nocturna... Se mejoró muchísimo. También cambiamos de mentalidad. Vas a una guerra. Antes hacíamos misiones más humanitarias. Es un punto de inflexión para muchos militares que estuvimos allí", ha asegurado.

“"Puede ser que la retirada salga bien y sean autosuficientes, o puede que salga mal: nadie lo sabe"“

Su labor, relata, ha sido asesorar y entrenar a las fuerzas afganas para que en su país no haya lugar para el terrorismo, en varias misiones: Libertad duradera, ISAF y Resolute support. Desde 2002 España ha gastado 3.899 millones de euros, un presupuesto enorme pero alejado de los 12.000 millones de Alemania. ¿Han servido de algo? "Afganistán está mejor que en 2005. Depende de ellos y de la comunidad internacional si son capaces de mantenerlo. Puede ser que la retirada salga bien y sean autosuficientes, o puede que salga mal. Nadie lo sabe", cuenta. Duda si volvería al país, pero valora la experiencia que vivió allí. "Familiarmente fue muy duro. Pero profesionalmente aprendí bastante de lo que es operar en situaciones complicadas. Todas las misiones me salieron bien", ha dicho. Y concluye recordando a los que perdieron allí sus vidas: 102 militares, las 64 víctimas del Yak-42, las 17 del helicóptero Cougar, la primera mujer militar muerta en misión Idioia Rodríguez y dos traductores.