Os bicos e apertas volven ás residencias de maiores

Dende hoxe as persoas que viven en residencias de maiores ou centros dependentes poden manter contacto físico cos visitantes, o que supón recuperar os bicos e os abrazos.

“Cóntame que todo vai ben. Coma ela, ningunha. Por moito que digamos, como as netas non hai“

A Dolores veuna visitar hoxe a súa neta María José. Había moito tempo que non o facía por medo ao contaxio. Moito tempo sen poder darlle un bico nin unha aperta. “Que me conta? pois que todo vai ben. Coma ela, ningunha. Por moito que digamos, como as netas non hai”, di algo emocionada Dolores Rodríguez Porto.

O reencontro destas avoa e neta ponlle fin a máis dun ano de residencias pechadas ou de visitas con todo tipo de limitacións e precaucións.

Saír ata catro horas diarias Escenas coma esta son posibles dende hoxe en todas as residencias de Galicia. Os usuarios mesmo poden saír ata un máximo de catro horas ao día. "Pueden salir durante cinco días a la semana, incluso ir a casa de la familia, regresando con una PCR con resultado negativo", sinala Pilar Herrero, directora dunha residencia de Santiago. Esta volta á normalidade é posible grazas á mellora da situación xeral e a que os residentes están vacinados contra a covid. Aínda así, hainos que prefiren manter a prudencia. “Teño moito respecto a iso. Aínda saíndo con máscara e todo, téñolle moito respecto”, di Ramón Rodríguez Mourelle, usuario de residencia.