Elecciones Madrid 4M

Definitivamente, los votantes de Más Madrid viven en Rivas. Al menos buena parte de ellos. En esta ciudad de 90.000 habitantes al este de la capital, una de cada cuatro papeletas de las elecciones del 4M ha ido a parar a la candidatura de Mónica García. El partido acumula en torno a la mitad de los votos que ha recibido el bloque de la izquierda en el municipio y ha sido segunda fuerza, solo superado por el PP.

La propuesta sanitaria y el discurso coherente durante la campaña es lo que más valoran aquí los votantes, aunque muchos achacan su crecimiento a la desconfianza en el proyecto de Unidas Podemos y los bandazos del PSOE. "La gente está cansada de las tonterías de estos partidos, y la lucha de [Pedro] Sánchez con [Isabel Díaz] Ayuso ha hecho mucho daño a las opciones de [el candidato socialista] Ángel Gabilondo", resume un vecino, que como muchos ripenses se debate estos días entre la resignación y la incredulidad.

"Los que han votado al PP han sido los que han venido después", coincide Marisa, que lamenta la falta de carisma de Gabilondo para hacer frente al discurso de la derecha . "Y no hablemos de Podemos, porque yo voté una vez al 'coletas' y no repito", añade en alusión al exvicepresidente Pablo Iglesias, otra de las integrantes de este grupo que comparte banco cada mañana en el Parque de Asturias.

"Más Madrid son los únicos que han hablado de política"

Pegado al parque está el centro de Salud La Paz. Una decena de personas espera en la calle para acudir a consulta. Juana y Mónica no se conocen, pero han coincidido en el penúltimo y último puesto de la fila. La primera está contenta con la victoria de Ayuso y valora la gestión sanitaria de la pandemia que la presidenta de la Comunidad de Madrid: "Hasta ahora no he tenido ningún problema, siempre que he venido aquí me han atendido".

Detrás de ella, Mónica opina justo lo contrario. Tacha las propuestas de Ayuso de "populistas" y critica la falta de personal al tiempo que reconoce el trabajo y esfuerzo de los sanitarios. "Yo he votado a Más Madrid porque me ha gustado la candidata y es la única que de verdad ha hablado de política", explica.

“Iglesias me ha defraudado con su gestión en el Gobierno“

A la espalda del centro de salud, Carlos y Jorge están sentados en un bordillo. Los dos rondan los 30 años y han aprovechado el descanso del trabajo para tomar una cerveza. El primero ha votado a Unidas Podemos porque "son los únicos que miran por el trabajador"; el segundo se ha pasado a Más Madrid en estas elecciones: "Iglesias me ha defraudado con su gestión en el Gobierno", asegura.

Covibar es un enjambre de bloques y pasarelas en cuyos bajos se instalan varios negocios. Rafa, arquitecto, espera en una frutería para hacer la compra. "Confiaba en la remontada [de la izquierda] y no se ha producido. Al menos, en Rivas ha ganado el bloque de la izquierda", se consuela.