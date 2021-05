El asma, una enfermedad crónica que afecta al 5% de los adultos y su incidencia crece

El asma es una enfermedad crónica que causa una inflamación en el interior de los bronquios estrechándolos e impidiendo la entrada de aire a los pulmones de forma correcta.

El origen de esta patología es muy variado, y puede tener muchos desencadenantes.

Los expertos aseguran que existe una base genética muy intensa, también hay factores ambientales como la contaminación, incluso la exposición al medio ambiente, a los pólenes, la contaminación, el humo del tabaco, puede causar esta irritación en los bronquios.

Afecta a un cinco por ciento de la población adulta y en la infancia es la enfermedad crónica más común.

Autocontrol y autocuidado

Desafortunadamente, el asma no tiene cura pero sí existen tratamientos muy efectivos para prevenirla y controlarla.

Los neumólogos insisten en la importancia de conocer a fondo su enfermedad, y que los pacientes sepan qué es lo que desencadena los ataques, cómo actuar cuando esto pasa y qué síntomas advierten de que el asma que padecen no está controlada.

Asma y COVID-19, ¿Qué relación hay entre ambas dolencias?

Tras más de un año de pandemia, poco a poco se van teniendo más certezas en relación a cómo se desarrolla la infección por coronavirus y cómo es la evolución de la COVID-19 en cada persona.

Una enfermedad que puso en jaque a los asmáticos, al dañar especialmente a los pulmones.

““Los pacientes asmáticos no presentan mayor riesgo de desarrollar una forma grave de COVID-19"“

Los expertos hacen un llamamiento a la tranquilidad. Afirman que los pacientes asmáticos no tienen mayor riesgo de contagio que el resto de la población. “Los pacientes asmáticos no presentan mayor riesgo de desarrollar una forma grave de COVID-19.

Lo cual no quiere decir que se deba bajar la guardia o que no puedan existir complicaciones. No podemos olvidar que estos pacientes, por las características concretas de su patología, tienen unas vías respiratorias mucho más susceptibles a cualquier tipo de infección, especialmente las víricas.