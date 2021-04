"Si Abú tiene que hacer 100 abdominales para estar fuerte, las hará sin rechistar". Lo cuenta Adelaida Delgado, su madre de acogida. Él va a triunfar en el futbol. Entrena en el equipo infantil del Tegueste de Tenerife que lo han acogido con los brazos abiertos y es uno más. Pero estos días anda triste porque al ser migrante no está federado y no le dejan jugar los fines de semana. Abú no lo puede entender. Son trámites burocráticos que no entienden de sentimientos.

Salió de Costa de Marfil para reunirse con sus padres en París. Hizo un viaje muy largo hasta que consiguió llegar a Marruecos, donde tuvo que esperar año y medio. Vivió en la calle mientras reunía el dinero que debía pagar a la mafia para subirse a la patera. Le da mucho miedo la oscuridad. "Está en la cama dormido y se despierta y me llama y me empieza a contar historias, y dice: hasta aquí, ahora no puedo más, otro día cuento otra cosa. Eso no que me da mucho miedo, te tengo que contar una cosa, pero hoy no, hoy no –repite-, y yo le digo cuando tú quieras Abú", nos cuenta su madre de acogida en Tenerife.

Abú viene con un largo camino hecho... con sus traumas, sus problemas "Él viene con una mochila muy grande, viene con sus traumas, sus problemas", añade Víctor Afonso, el padre de acogida. Asegura que el equipo de psicólogos de la Asociación Sumas siempre está ahí ante cualquier problema y les encauzan por el camino deben llevar con Abú. Abú va al colegio contento por primera vez en su vida. En Costa de Marfil, cuenta, le pegaban si no sabía algo, así que dejó de ir. En su nuevo cole de Tenerife sus profesores están volcados con él. Su tutor se desvive. Se trata de llenar todas esas lagunas que hasta ahora el niño no había tenido la oportunidad de aprender. Tiene amigos y le invitan a cumpleaños y se siente feliz. “La parte del castigo la tenía como muy interiorizada“ "La parte del castigo la tenía como muy interiorizada, aparte de toda su circunstancia de migrante, los malos tratos... él lo tenía como algo muy presente, y que le podía volver a pasar, que eso era lo normal", comenta su padre Víctor Afonso.

Canarias tutela a 2.700 menores de África 2.700 menores no acompañados han llegado a Canarias en pateras. Al no estar protegidos por ningún familiar, la comunidad autónoma los tutela. Son tantos niños llegados de África en los últimos meses que se han tenido que abrir una treintena de centros más de los que contaban las islas para los menores en situación de desamparo. La angustia de los menores migrantes que llegan solos a Canarias: "No queremos escondernos, solo dejar una huella bonita en este país" Se trata de atender sus necesidades de hábitat, higiene, alimentación, y por supuesto educación. El sistema educativo canario se ha visto desbordado en plena crisis del covid. "Tiene que absorber de repente a esos 2.700 niños y niñas, estamos buscando fórmulas para que si no pueden ir a los colegios y desplazarse, pues qué también los docentes se trasladen a los centros donde están los niños y puedan ser atendidos", explica Noemí Santana Perera, consejera de Derechos Sociales, Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias. Debido al número tan elevado de menores no acompañados, también se trabaja para conseguir que otras comunidades autónomas asuman su cuidado y protección. De momento ya se ha acogido a un centenar de ellos.

Centros de menores y Familias de Acogida Además de responder a las necesidades de vivienda y educación, hay que ofrecerles atención psicológica. Muchos de los menores han pasado por graves situaciones familiares. Según el Coordinador de la Asociación Coliseo, Pedro García Peraza, que gestiona varios centros de menores tutelados por la comunidad autónoma canaria, asegura que "algunos niños y niñas que proceden de países en guerra, han sufrido violencia, agresiones, abusos sexuales, que hay que tratar". Casi 147.000 niños crecen sin papeles en España: la doble discriminación de los menores migrantes La mayoría de los menores viven en centros, pero se quiere potenciar la acogida en familias. Ya hay algunos ejemplos, pero son aún escasos en la comunidad canaria. No llegan a una decena. Con las familias de acogida, los niños y niñas se sienten más incluidos dentro de la sociedad, es mucho más fácil buscarle un centro educativo y sanitario al que acudir, además reciben el cariño de la familia y hacen una inmersión en la cultura local. "Tienen, en definitiva, más oportunidades", explica la consejera Noemí Santana, pero advierte que ahora mismo no se pueden cubrir esas necesidades porque no hay suficientes familias de acogida.

El ejemplo de Abú Abú vivirá con sus padres de acogida, Adelaida y Víctor, hasta que pueda ser trasladado a París, donde están sus padres biológicos, pero para eso habrá que comprobar que allí su familia reúne las condiciones óptimas para el bienestar del niño. Las familias de acogida reciben una formación por parte de la Asociación Sumas, que, en coordinación con la comunidad autónoma canaria, supervisa la vida del niño. "Somos un equipo y es lo que le transmitimos a la familia, aquí estamos trabajando en equipo para que el niño esté bien", explica a Crónicas, la psicóloga de la Asociación Sumas, Pilar Melero Bosch, “Él necesita tener confianza en alguien, necesita un poco de cariño, tiene su familia lejos...“ "Se trata de atender sus necesidades", explica el educador de la Asociación Sumas, Francisco Manuel Gordillo Seco: "Nos ponemos en su lugar. Le abrimos un abanico de posibilidades para acompañar al niño y que sea él, el que marque el ritmo. Él necesita tener confianza en alguien, necesita un poco de cariño, tiene su familia lejos, le hace falta un apoyo para llegar a esta sociedad que para él es totalmente desconocida", añade su madre de acogida temporal.