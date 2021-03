Nuevo repunte de la Imigración irregular en Canarias

850 migrantes murieron en la "Ruta Canaria" durante 2020, según Naciones Unidas que ha elevado en un 40% su estimación. Una cifra que, como subraya la ONU, no incluye, al menos, cinco naufragios no confirmados. Mientras, el flujo migratorio no cesa. Mauritania interceptaba ayer una barquilla con 50 personas a bordo. El mismo día en que Salvamento Marítimo rescataba a 85 personas al sur de Gran Canaria.

Noche cerrada en Arguineguín, en Gran Canaria, cuando atracó la Guardamar Concepción Arenal. A bordo, 41 personas: entre ellas, cuatro niños y dos bebés. Los localizaron a bordo de una patera a más de cien kilómetros del sur de Gran Canaria. Un avión de Salvamento sobrevoló la zona hasta que estuvieron sanos y salvos. Lo mismo que hizo con otra pateras, que se encontraba más cerca de la isla, a 68 kilómetros. A bordo, 44 migrantes de origen subsahariano. En total, 116 personas alcanzaron ayer la costa canaria. Mientras, continúa la investigación sobre lo ocurrido en la patera en la que viajaba el bebé que, finalmente, murió en el Materno-Infantil.

Dudas sobre el Estado en el que llegaron los migrantes El Delegado del Gobierno en Canarias señaló que genera muchas dudas el estado en el que llegó a las islas por lo que los cuerpos y fuerzas de seguridad están estudiándolo. "Policía Nacional está estudiando exactamente qué ocurrió en esa patera porque aunque venía muy cargada, eso es motivo para que se retrase un poco pero no para que llegaran en ese estado tan lamentable".

De momento, la Policía Nacional ha detenido en Gran Canaria y en Lanzarote a 14 patrones de 7 pateras que llegaron entre el 27 de diciembre y el 25 de marzo.