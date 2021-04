Villahermosa del Río: el pueblo de las manzanas

Romanos, musulmanes, cristianos, varias civilizaciones han dejado su huella en Villahermosa del Río, un municipio de la provincia de Castellón, en Valencia y cuyo término municipal limita con Teruel. Amurallada en la Edad media, aún mantiene en pie algunos vestigios de esa época. Paseando por el pueblo podemos ver los restos de la muralla y aun en pie, gracias a su restauración, la torre Pórtico de la fortaleza. Antaño tenía un puente levadizo que servía de acceso a la población.

En esa época, surgen iglesias y ermitas de reconquista, como la de San Antonio Abad de finales del siglo XIII principios del XIX. Alberga en su interior un tesoro que, durante años permaneció oculto tras una pintura azulada: se trata de las pinturas murales de finales del siglo XV , principios del XVI. Rosi Torres, una de las informadoras turísticas locales, nos cuenta que se sabía que habían existido por la documentación, pero no se veían.

Ahora la idea nos dice Luis, es además de la recuperación de estos frutos de diferenciadores y de gran calidad que ya no se comercializaban: “Queremos hacer una explotación comercial para que la gente pueda vivir en el mundo rural, pueda vivir de sus productos”, un ingreso extra para los más jóvenes.

Luis Rubio, el presidente de la Asociación para la conservación del medio Natural de Villahermosa de Río, nos cuenta como han recuperado cuatro variedades autóctonas. Hortolana, del Jesús, Morro de liebre y Espedriega . Con la primavera, no vemos el fruto, pero sí los manzanos en flor . Luis nos dice, que antes había árboles gigantescos, que llegaron algunos manzanos a tener mil kilos de manzanas.

Más que manzanas

En este pueblo, casi autosuficiente, se cultivan y crían otros productos y consiguen un exquisito vino, “Barranco del magro”. Sale de los viñedos de Gilberto Albella, un viticultor aficionado en sus comienzos. Dedicó toda su vida al comercio textil, vino al pueblo de su mujer y de manera autodidacta plantó viñas en unos terrenos que su suegro tenía abandonados y llenos de maleza. Ahora, ya jubilado, cuida con mimo sus cultivos de Cavernet Suvignon, Syrah y Garnacha tintorera.

“Aquí todas las manzanas, todas las verduras, las cerezas, todo sale muy bien, muy bien, muy bien“

"Sin tener ni idea, me puse a leer mucho y eso y hasta que he conseguido hacer un vinito muy aceptable y muy bueno, la última añada que es la del 2017 he embotellado 8.000 botellas. Aquí todas las manzanas, todas las verduras, las cerezas, todo sale muy bien, muy bien, muy bien", cuenta Albella.

Pero también la zona da excelentes productos cárnicos. La familia Flor cuida el proceso de crianza de sus animales en todo momento frente al Penyagolosa, el pico más alto de la provincia de Castellón. Un negocio que ya va por la cuarta generación y que no para de crecer nos cuenta, José Flor: "Los orígenes de embutidos Flor se encuentra aquí: empezaron nuestros abuelos, luego nuestros padres y ahora somos nosotros los hijos los que llevamos el negocio, nuestros abuelos empezaron con 4 o 5 cerditas, la granja muy pequeñita, luego la fábrica de embutidos, la pequeña tienda de aquí, poquito a poco fuimos creciendo y ahora ya hemos ampliado nuestras instalaciones y ya estamos en muchos puntos de lo que es la provincia de Castellón".