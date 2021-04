Entre abril del año pasado y enero, las muertes con COVID-19 de mayores de 80 años supusieron cada mes al menos el 63 % de los fallecidos en España. La desproporción es evidente: este grupo representa el 6 % de la población española.

Tres meses después de que comenzara la vacunación, prácticamente todos los mayores de 80 años han recibido al menos una dosis.Más de la mitad ha recibido las dos. Y el efecto parece que empieza a notarse.

En marzo, las muertes de los mayores de 80 años supusieron en torno al 50 %, el porcentaje más bajo en un año de pandemia. Bajan también sus hospitalizaciones y sus contagios. Como contraparte, los de los jóvenes aumentan. Y no solo en proporción, sino también en número.

2. Los ingresos en planta y UCI

En los ingresos hospitalarios, la distribución por edad también varía con el tiempo, como se puede ver en el gráfico.

¿Y en los ingresos en UCI? "Es de esperar que el efecto no se vea todavía, porque a los principales ingresados en estas unidades, las personas de entre 60-80 años, los están empezando a vacunar masivamente ahora", razona Saúl Ares, investigador del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. "Hasta ahora lo notábamos [la vacunación] sobre todo en la mortalidad de los más mayores. Pero vamos a ir teniendo a grupos clave más inmunizados y se rebajará la presión hospitalaria", afirma.

Efectivamente, los mayores de 80 años representan una proporción pequeña de la ocupación COVID de las UCI: en los últimos seis meses, nunca han supuesto más del 10% del total de ingresos en un mes, en buena medida porque no son ingresados en una unidad de cuidados intensivos.

Así, el descenso en la mortalidad de los más vulnerables no está mejorando aún la situación en los hospitales, que no han tenido tiempo de aliviar la saturación de la tercera ola y notan ya la presión de esta, especialmente en las UCI. "Cuando las oleadas están juntas, no nos da tiempo a dar altas", lamentaba esta semana el presidente de la Asociación de Medicina Intensiva de la Comunidad de Madrid, Alfonso Canabal, en conversación con DatosRTVE.

Junto a ese descenso considerable de los fallecimientos y las hospitalizaciones de los mayores de 80 años, Ricard Ferrer, presidente de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias, apunta también a un cambio de perfil del paciente grave a raíz de la vacunación. "Ahora nos concentramos en pacientes más jóvenes, con COVID muy grave", afirma.