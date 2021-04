La agente de policía que mató de un disparo en el pecho al joven afroamericano Daunte Wright ha sido acusada de homicidio por este suceso. En concreto, la acusada se enfrentará al cargo de homicidio involuntario en segundo grado después de utilizar su arma de fuego en lugar de la pistola taser.

El fiscal del condado de Washington, Pete Orput, ha anunciado la acusación este miércoles horas después de que la policía, Kim Potter, haya dimitido a consecuencia de la muerte de Wright.

También ha renunciado a su cargo el jefe de la policía del Brooklyn Center, en Minneapolis. El distrito ha protagonizado varios disturbios después de la muerte de Wright y del fallecimiento de George Floyd pocos meses antes.

Según la agente Potter, el domingo "acabó accidentalmente" con la vida del joven afroamericano Daunte Wright al confundir su arma de fuego con su pistola taser después de más de 20 años de servicio en el cuerpo. En un vídeo de la cámara corporal de la agente, revelado por el propio cuerpo policial, se puede escuchar una voz femenina, la de Potter, exclamando la palabra "taser" antes de apretar el gatillo.

Indignación en las calles de Estados Unidos

La renuncia de los agentes se ha producido a las pocas horas de que la familia de la víctima haya rechazado la versión oficial de la muerte. El informe oficial habla de "suceso accidental" mientras que se han producido más de 50 detenciones en torno a este suceso.

El alcalde de Brooklyn Center, en el estado de Minesota, ha destacado a los medios locales que las dimisiones de los policías ha sido aceptada y no impuesta por las autoridades. "No le pedimos que renunciara. Esa fue una decisión que tomó ella. Y no podría estar más de acuerdo", ha explicado el edil.

02.36 min Muerte de Daunte Wright: segunda noche de disturbios en Mineápolis

Este incidente se ha producido cuando las calles de Mineápolis (Minesota) están ocupadas por las protestas contra el asesinato de George Floyd. La sentencia del juicio contra Derek Chauvin, uno de los cuatro policías acusados del asesinato de Floyd, no convence a la población afroamericana en Estados Unidos.

La muerte de Wright a manos de la policía ha provocado que centenares de manifestantes desafiasen el lunes por la noche el toque de queda impuesto por el gobernador de Minesota para evitar disturbios. Los altercados por la muerte de Wright, que empezaron el mismo domingo, continuarán en los próximos días, según la previsión de las autoridades que están utilizando gases lacrimógenos para disolver las protestas.