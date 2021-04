Dimite la agente que mató "por error" a Wright pero la familia del fallecido rechaza que fuese "accidental"

La agente de policía que este domingo acabó "accidentalmente" con la vida del joven afroamericano Daunte Wright, ha presentado este martes su dimisión.

La renuncia conjunta de la agente y su jefe llega poco después de que los padres del fallecido rechazaran totalmente la versión oficial del suceso que lo catalogaba como "accidental" y justo un día después de que se produjesen nuevos disturbios raciales que han acabado con 50 detenidos.

El alcalde de Brooklyn Centener (Minesota, Estados Unidos), ciudad donde ocurrió el suceso, Mike Elliot ha asegurado en una rueda de prensa que las dimisiones de la agente Kim Potter, y del jefe de la policía local, Tim Gannon, han sido "motu propio". "No le pedimos que renunciara. Esa fue una decisión que tomó ella. (...) Y no podría estar más de acuerdo", ha explicado Elliot.

Wright, de 20 años, falleció el domingo a bordo del vehículo que conducía, cuando, durante un control de tráfico, Potter abrió fuego contra él de forma supuestamente accidental, dijo la Policía el lunes.

La agente blanca quería usar una pistola eléctrica conocida como "taser" para inmovilizar a Wright, de acuerdo a la versión policial, pero se confundió y disparó con su arma de fuego una bala que acabó con la vida del hombre.

"No fue un error"

Sin embargo, los padres de la víctima rechazaron este martes que se tratara de un accidente. "No puedo aceptar eso. Perdí a mi hijo. No volverá nunca. No puedo aceptar eso, un error, que ni siquiera suena bien. Esta agente de policía ha estado en el cuerpo durante más de 26 años. No puedo aceptar eso", ha señalado Aubrey Wright, el padre de Daunte, en el programa "Good Morning America", de la cadena ABC.

Uno de los abogados de la familia, Jeffrey Storms, ha criticado que el departamento policial "salga y simplemente califique esto como un accidente" y lo ha considerado "inadecuado" e "insuficiente". "Hubo una serie de eventos intencionados que llevaron a la muerte de su hijo y necesitamos averiguar exactamente por qué sucedieron cada uno de esos actos intencionales", ha aseverado Storms el martes en una entrevista en la cadena CNN.