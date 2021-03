La ciudad de Mineápolis pagará 27 millones de dólares para resolver una demanda civil de la familia de George Floyd por su muerte a manos de un policía blanco en mayo del año pasado, según han anunciado las autoridades locales. Su familia había interpuesto esa demanda contra la ciudad y los cuatro policías implicados en la asfixia de Floyd con el objetivo de establecer el precedente de que la brutalidad policial resultara "financieramente prohibitiva".

"Este acuerdo es el mayor de la historia de Estados Unidos en una demanda por derechos fundamentales interpuesta por muerte injusta", ha explicado la defensa de la familia en un comunicado. Floyd murió después de que un agente de la policía, Derek Chauvin, presionara su rodilla sobre su cuello durante casi nueve minutos a pesar de que él gritaba "No puedo respirar".

El vídeo que un transeúnte grabó de ese incidente desató la indignación racial en Estados Unidos, lo que dio pie a uno de los mayores movimientos de protesta jamás vistos en el país. El movimiento 'Black Lives Matter' reivindicó durante meses el fin de la brutalidad policial.

Un caso que dio la vuelta al mundo

George Floyd, un hombre negro de 46 años, natural de Houston y que trabajaba como guardia de seguridad en Mineápolis, fue retenido el lunes 25 de mayo por haber intentado pagar unos cigarrillos en un supermercado con un billete falso de 20 dólares, según el Departamento de Policía de Mineápolis. El dependiente que llamó a la Policía dijo que parecía que había bebido, según la transcripción oficial de la llamada.

Un vídeo grabado por una adolescente de 17 años, Darnella Frazier, muestra a Floyd boca abajo, sobre la calzada, inmovilizado por un agente de policía blanco, Derek Chauvin, que le aprieta el cuello con su rodilla durante varios minutos, impidiéndole respirar. Pese a que se escuchan las quejas de la víctima ("Me duele el cuello. Todo me duele... agua o algo, por favor. Por favor, por favor. No puedo respirar, agente, no puedo respirar") y la recriminación de los testigos, el policía no cambia su postura hasta que Floyd parece perder el conocimiento y es trasladado en ambulancia.

La autopsia oficial, realizada por el instituto forense del condado de Hennepin, en Minesota, señala que Chauvin mantuvo la rodilla sobre su cuello durante casi nueve minutos y apunta un homicido por asfixia, aunque también indica que Floyd sufría problemas de salud y estaba bajo los efectos de tóxicos -cita las metanfetaminas y el fentanilo- que pudieron ser factores que contribuyeran a su fallecimiento.