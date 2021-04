La Autoridad del Canal de Suez (SCA, según sus siglas en inglés) ha reclamado una compensación de 916 millones de dólares (alrededor de 767 millones de euros al cambio) a la empresa propietaria del buque portacontenedores 'Ever Given', que se quedó encallado y atravesado en aguas del canal bloqueando la circulación, según ha informado este martes la aseguradora británica UK P&I Club.

La aseguradora de protección e indemnización del 'Ever Given' se ha mostrado "decepcionada" porque el buque quedará retenido en Egipto hasta el pago de esa suma y "su tripulación no podrá abandonarlo durante ese tiempo".

El portacontenedores, de 400 metros de eslora y una capacidad de más de 200.000 toneladas, quedó encallado el 23 de marzo, ha sido sometido a inspecciones técnicas para comprobar que no sufrió daños y estaba previsto que retomara su rumbo hacia Roterdam, pero ha permanecido en Egipto.

La SCA no ofrece una "justificación detallada" La aseguradora británica ha señalado que la Autoridad del Canal de Suez "no ha ofrecido una justificación detallada" para esa reclamación, que incluye una partida de 300 millones de dólares (alrededor de 251 millones de euros) de "pérdida por reputación" y otros 300 millones de dólares en concepto de "bono de salvamento". UK P&I Club ha recalcado que los propietarios y sus aseguradores han estado "negociando de buena fe con la Autoridad del Canal de Suez" y que este lunes se hizo una "generosa y cuidadosamente estudiada oferta", a la que le siguió la reclamación. 01.22 min ¿Qué sucedió para que el Ever Given encallara en el Canal de Suez? La SCA, en una primera estimación, calculó pérdidas de entre 12 y 15 millones de dólares por cada día que el buque portacontenedores estuvo bloqueando el paso marítimo. Más de 400 embarcaciones de diferentes tipos se acumularon en el mar Mediterráneo y el mar Rojo a la espera de atravesar el Canal de Suez, una de las principales arterias comerciales del planeta.