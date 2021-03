Después de seis días encallado en el Canal de Suez y bloqueando una de las principales arterias comerciales del planeta, el buque portacontenedores Ever Given se encuentra en el Gran Lago Amargo, una zona más amplia del canal en la que se someterá a una inspección técnica completa.

Las investigaciones para determinar qué sucedió para que el Ever Given impidiera el paso diario por el canal de mercancías valoradas en más de 8.000 millones de euros ya han comenzado y, aunque inicialmente se atribuyó el incidente al fuerte viento y la falta de visibilidad por una tormenta de arena, no se descartan otros factores, como errores técnicos o humanos.

Mientras, la Autoridad del Canal de Suez trabaja para reanudar poco a poco el tráfico. Actualmente 163 barcos esperan a cruzarlo en el sur, mientras en el norte lo hacen otros 137 buques y en el Gran Lago Amargo --donde había un total de 43 navíos-- ahora sólo quedan seis anclados. Según la Autoridad del Canal de Suez, se espera que puedan transitar más de 100 buques al día para poder volver a la normalidad durante este fin de semana. Antes del bloqueo del canal, alrededor de 51,5 barcos navegan cada día de media por él.

El tráfico habitual en el Canal de Suez se reanudará en cuatro o cinco días, aunque los retrasos comerciales podrían prolongarse durante meses, según ha indicado la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Se espera que los mercados más afectados por los retrasos sean Europa y el este de Estados Unidos.

Las grandes pérdidas, la principal razón de la investigación El Canal de Suez es una de las principales arterias comerciales del mundo y supone un vínculo entre Asia y Europa, ya que permite reducir las distancias de forma drástica. Por él pasa el 12% del comercio marítimo internacional y cada día cruzan por el canal aproximadamente el 8% de gas natural licuado y un millón de barriles de petróleo. También se estima que a diario pasan mercancías valoradas en más de 8.000 millones de euros y el presidente de la Autoridad del Canal de Suez (SCA, según sus siglas en inglés), Osama Rabie, afirmó que los ingresos del canal sufrían un impacto de entre 14 y 15 millones de dólares (entre 12 y 13 millones de euros) por cada día de bloqueo. Además, la agencia de calificación Moody's, estima que antes de la pandemia de la COVID-19, el comercio que cruzaba el Canal de Suez contribuía al 2% del PIB de Egipto. El Ever Given impidió el paso de buques por el canal durante seis días y es necesario establecer cuál fue la causa del encallamiento del buque y si hay algún culpable, para que pueda asumir las consecuencias económicas del incidente y compensar de alguna forma a las empresas propietarias de los barcos y mercancías afectados.

Las condiciones meteorológicas o el fallo humano Después de que el buque portacontenedores, uno de los más grandes y pesados que hay en servicio --con 400 metros de eslora y 5 metros de manga-- fuera desencallado y trasladado al Gran Lago Amargo, una zona del canal más amplia, el Ever Given será sometido a una inspección técnica completa y se llevará a cabo una investigación para determinar qué sucedió para que el carguero interrumpiera durante casi una semana el comercio marítimo internacional. 03.21 min El Canal de Suez reabre el tráfico tras el atasco del Ever Given La Autoridad del Canal de Suez atribuyó inicialmente el incidente al fuerte viento y la falta de visibilidad por una tormenta de arena en la zona, aunque más tarde su presidente, Osama Rabie, aseguró que las condiciones meteorológicas no fueron la "causa principal" y que existían "otros factores". Por ello, subrayó que se necesitaría una investigación para determinar si se produjeron errores técnicos o humanos. Los investigadores también analizarán el historial de seguridad del barco, como las inspecciones recientes de su motor. Antes de encallarse en el Canal de Suez, el Ever Given tuvo hace dos años otro accidente marítimo grave en Alemania, donde se estrelló contra un pequeño ferry en el que no había pasajeros a bordo, pero el patrón del barco resultó levemente herido. La policía local inició una investigación criminal sobre las acciones del capitán del buque, pero se determinó que fue sorprendido por el viento en la zona y que la baja velocidad a la que iba limitaba su capacidad para maniobrar. Aunque es probable que el incidente en Alemania no tenga nada que ver con lo ocurrido en el Canal de Suez, es bastante inusual que un buque tan grande esté involucrado en dos incidentes importantes en tan poco tiempo.

Varias investigaciones paralelas El Ever Given lleva bandera panameña y operada por la compañía naviera taiwanesa Evergreen y, por ello, las conclusiones y los resultados de la investigación --que hasta el momento se desconoce cuándo podrían estar disponibles-- serán comunicados a la Organización Marítima Internacional. La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) anunció la apertura de una pesquisa para determinar las causas del incidente y afirmó que colabora con las autoridades internacionales para "esclarecer las causas y poder emitir recomendaciones para evitar que se produzcan accidentes de la misma naturaleza en el futuro", según lo establecido en el Código para la Investigación de Siniestros y Sucesos Marítimos. Es probable que la Autoridad del Canal de Suez lleve a cabo una investigación paralela del incidente, así como el administrador del buque portacontenedores, Bernard Schulte Shipmanagers, y la compañía aseguradora UK P&I Club, que cubrirá las responsabilidades derivadas del bloqueo del Canal de Suez, según ha informado la firma Lloyd's List. Además, un piloto del canal que ha hablado bajo condición de anonimato con Associated Press ha informado de que varios expertos han subido este martes al Ever Given para buscar indicios de daños y determinar la causa del incidente.