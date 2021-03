El buque portacontenedores Ever Given, encallado desde el pasado martes en el Canal de Suez --una de las principales arterias comerciales del mundo-- y que ha provocado la suspensión temporal de la navegación, ha sido reflotado parcialmente este lunes, entre otras cosas gracias a la subida de la marea.

La subida de la marea es un "factor clave" para reflotar el Ever Given, según ha señalado el director comercial de la compañía gallega Ardentia Marine, Mario Peña, en una entrevista en el Canal 24 Horas, al ser un barco tan grande y no poder moverlo ni retirar la carga o el combustible. Este lunes a mediodía, cuando el nivel de la marea sube hasta su punto más alto, ha fracasado el intento de reflotar por completo el buque y las maniobras se retomarán esta tarde, cuando vuelva a subir la marea.

Alrededor de 367 barcos están esperando para poder cruzar el Canal de Suez y se estima que la suspensión del tráfico marítimo ha generado una factura de unos 56.000 millones de euros. En el caso de la economía nacional, el bloqueo del canal podría afectar al 3,5% del volumen del comercio internacional de España por vía marítima.

¿Cuándo reanudará el tráfico marítimo? La Autoridad del Canal de Suez decidió suspender el jueves de forma temporal la navegación del canal, una de las principales arterias comerciales del planeta, después de que encallara el Ever Given. Más de 360 barcos están esperando para pasar por el canal, entre ellos portacontenedores, petroleros y buques de gas licuado, y este lunes la subida de la marea ha permitido modificar la posición del Ever Given hasta en un 80%, alejando la popa más de 100 metros de la orilla. 01.38 min Reflotado parcialmente el buque encallado en el Canal de Suez tras seis días de bloqueo marítimo "El barco está en un costado del canal y eso permitiría el paso de barcos pequeños, pero si hay otro portacontenedores o un petrolero esperando, probablemente no pueda pasar", ha explicado en una entrevista en el Canal 24 Horas Borja Rey, ingeniero de la compañía gallega Ardentia Marine, quien ha trabajado con la empresa que está realizando el rescate. El presidente de la Autoridad del Canal de Suez, Osama Rabie, ha subrayado en una cadena de televisión estatal egipcia que el tráfico marítimo se reanudará después de que el buque sea trasladado a una zona de espera en una parte más amplia del canal.

¿Cuánto tardarán en llegar los envíos atrasados? Cada día, alrededor del 30% de contenedores con envíos de todo el mundo pasan por el Canal de Suez, así como aquellos que están vacíos y que las compañías asiáticas necesitan para poder enviar sus mercancías. El presidente de la Autoridad del Canal de Suez ha asegurado que el atraso podría eliminarse en dos días y medio o tres, aunque el grupo de envío Maersk ha recalcado que las interrupciones en el envío de mercancías global podría tardar en resolverse semanas o meses. Canal de Suez: qué supone el bloqueo de uno de los principales ejes del tráfico marítimo en el precio del petróleo LAURA GÓMEZ DÍAZ Por su parte, el director ejecutivo de la compañía involucrada en los trabajos de rescate del Ever Given, Peter Berdowski, ha advertido que completar la operación no será "pan comido", según ha recogido la agencia Reuters.

¿Qué impacto económico tiene el bloqueo? Se estima que cada día cruzan el Canal de Suez mercancías valoradas en más de 8.000 millones de euros, lo que significa que el bloqueo impide que cada hora pase mercancía valorada en 343 millones de euros. Por ello, en este momento, habría una factura de unos 56.000 millones de euros, a causa de la suspensión del tráfico marítimo, según ha explicado el periodista Rafael Bernardo en 'La Hora de La 1'. 17.43 min El Ever Given ya está desencallado parcialmente Por el canal también pasa el 12% del comercio mundial, así como el 10% de los hidrocarburos, por lo que el bloqueo también ha tenido un efecto sobre el precio del crudo, que ha repuntado más de un 5%. Bernardo ha señalado que la buena noticia es que debido a que el 88% del comercio mundial no pasa por el Canal de Suez, "no veremos efectos de desabastecimiento".