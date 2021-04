La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, rechaza apoyar al candidato socialista, Ángel Gabilondo, en un futuro gobierno de la Comunidad de Madrid si suma con Cs y apuesta por reeditar el pacto con la popular Isabel Díaz Ayuso.

Entrevistada en Radio Nacional, Arrimadas ha destacado que su apuesta para Madrid es "reeditar el Gobierno que había, porque funcionaba bien" y defiende la buena gestión económica llevada a cabo por el consejero de su partido.

Con todo, incide en que ella mantuvo su palabra y no presentó una moción de censura, mientras que el PP no mantuvo su compromiso y finalmente adelantó las elecciones autonómicas, una convocatoria que le parece "irresponsable".

"Ciudadanos no está en venta"

Preguntada por si el líder popular, Pablo Casado, le ofreció ser portavoz en el Congreso del PP y fusionar ambas formaciones, Arrimadas ha respondido: "Pues no, nosotros nunca hemos hablado de cargos" y añade que, en cualquier caso: "Ciudadanos no está en venta y yo no me ofrezco por un cargo". Insiste en que su propuesta fue unir fuerzas en Cataluña.

Sobre la moción de censura fallida, presentada en Murcia, Arrimadas se arrepiente de "no haberlo explicado mejor. No hicimos una buena comunicación, porque estábamos pensando en la corrupción" y acusa al PP de haber "comprado a dos grupos parlamentarios".

Sostiene que "defender el centro es difícil" pero está convencida de que España necesita un partido liberal como Ciudadanos y que su proyecto político "merece la pena".