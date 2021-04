El número cinco en la lista de Isabel Díaz Ayuso (PP) para las elecciones del 4M en la Comunidad de Madrid, Toni Cantó, se ha mostrado convencido de que el que fuera su partido hasta hace unas semanas, Ciudadanos, se quedará fuera de la Asamblea regional y ha apelado al “voto útil” para “la mejor gestora de España”.

“Parece obvio que Ciudadanos no va a entrar en la Asamblea, es muy importante apelar al voto útil de Ayuso”, ha asegurado en una entrevista en La Hora de la 1 de TVE, donde ha afirmado que los madrileños tendrán que elegir el 4 de mayo entre “la mejor gestora de España” y la “peor gestión del mundo” por parte, ha dicho, de PSOE y Unidas Podemos, quienes la han “atacado” desde el Gobierno.

Preguntado sobre una posible estrategia de la presidenta madrileña para captar votantes de Vox estas elecciones, Cantó ha dicho que él no ve “ninguna estrategia”, pero reconoce que Ayuso “ha demostrado tener un discurso fuerte, sin complejos y firme y que ha hecho muy buena gestión y eso los madrileños lo están valorando”. Así, ha destacado la popularidad de la presidenta madrileña: “Caminar con Ayuso por Madrid es caminar con una ‘rock’ star', ha poquitos políticos que puedan hacer eso por la calle”.

"Sí creo que en la candidatura de Ayuso caben todos los votantes de centro y centro derecha", ha asegurado Cantó, quien ha destacado que la presidenta suscita "un entusiasmo y una mayoría social que no había visto antes nada igual". Tras un paseo con ella, "me quedé absolutamente impresionado de ver cómo es el apoyo" de la ciudadanía, ha insistido.

“Es una mujer a la que admiro desde hace tiempo y valoro mucho”, ha proseguido. “Ahora más, porque ha dado un paso de generosidad que he echado de menos en el que era mi partido, la voluntad de sumar y de incluir”, ha continuado, y ha agradecido al líder del PP, Pablo Casado, por “incluir” a personas como él que son “independientes” en una candidatura mostrando esa voluntad.

"Alguien de la jefatura de Cs debería haber dimitido, al menos por vergüenza"

A continuación, ha proferido críticas a Ciudadanos. "Mi partido lleva tiempo siendo poco generoso en muchas cosas, ha sido muy cicatero a la hora de asumir responsabilidades", ha asegurado. "Tras la derrota -electoral- en Cataluña y el rocambolesco y absurdo caminito de la moción de censura en Murcia, al menos alguien de la jefatura del partido debería haber dimitido, aunque fuera por vergüenza torera", ha proseguido.

"Se me ocurren pocas cosas más antiliberales" que lo que ocurrió con Ciudadanos a raíz de la moción. "No se tenía que haber dejado caer unos gobiernos que funcionaban bien -Madrid y Murcia- y renunciar a ellos solo por escenificar un teórico giro al centro. Me parece un error tremendo y a los hechos me remito", ha insistido.

Cantó ha dicho sentirse "muy dolido", pero cree que también lo están "muchísimos votantes y afiliados que no entienden cómo la dirección hace lo que hace sin asumir responsabilidades". Por contra, afirma que de sus propios votantes -los que le convirtieron diputado en las Cortes Valencianas- percibe un "grandísimo apoyo", mientras que de los votantes de Ciudadanos no comprenden las actuaciones del partido.

"Ya no se sienten representados, nadie entiende que se deje caer un Gobierno en Murcia y trate de formar uno con el PSOE y el apoyo de Podemos y en Madrid tampoco entienden que haya un partido que diga que quiere pactar con -Ángel- Gabilondo en la Asamblea", ha proseguido, y ha zanjado: "Los votantes están dando la espalda al partido porque no entienden la deriva y la falta de asunción de responsabilidades".