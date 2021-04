Casado critica que se interrumpa la vacunación con AstraZeneca sin que Sánchez "dé la cara"

El secretario general del Partido Popular, Pablo Casado, ha criticado este jueves que el Ministerio de Sanidad, junto a las autonomías, haya decidido interrumpir la administración de la vacuna de AstraZeneca a menores de 60 años y ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por viajar a Angola sin "dar la cara".

Casado ha avanzado que su partido registrará este jueves la petición de comparecencia de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en el Congreso, para que dé explicaciones sobre la decisión tomada el miércoles por la noche, después de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) confirmase un "posible vínculo" de AstraZeneca con los casos inusuales de trombos.

"No se pueden interrumpir campañas de vacunación cuando la esperanza de esas familias y del tejido productivo y rescatar un negocio está en poder vacunarse de forma rápida", ha enfatizado, para añadir que al PP le "preocupa" que "no haya una respuesta clara", "no se dé tranquilidad" a la ciudadanía y los profesionales sanitarios "no sepan a qué atenderse".

“Exigimos la inmediata comparecencia de la ministra de Sanidad para explicar el caos de su gestión con AstraZeneca.



Hace falta una buena campaña de vacunación y no usar la vacuna para hacer campaña.



Y tomar las decisiones por criterios epidemiológicos, no demoscópicos. pic.twitter.com/t9D19yYDwK“ — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) April 8, 2021

Acusa a Sánchez de hacer partidismo con la llegada de vacunas Así se ha pronunciado en la inauguración de la jornada "Reformas en políticas y gestión sanitarias" que ha organizado la Fundación Concordia y Libertad, en la que también ha participado el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, y que se ha celebrado en la sede de la Organización Médica Colegial de España. El líder de los populares ha acusado a Sánchez de hacer partidismo con el anuncio de la llegada de vacunas y de irse ahora a Angola "cuando las cosas se complican" con un laboratorio por las "sospechas" de la EMA. Sánchez avanza que en agosto habrá 33 millones de personas vacunadas en España En este sentido, ha recalcado que hay que hacer "una buena campaña de vacunación y no una vacunación en campaña", utilizando "criterios epidemiológicos, clínicos y sanitarios" y no "criterios demoscópicos y electorales para hablar de vacunas". O se está "para dar la cara" cuando "no se va bien como hace (Angela) Merkel o (Emmanuel) Macron" o "no eres útil a quien te paga el sueldo", ha agregado Casado.