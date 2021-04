Estados Unidos pone fin a las sanciones de Trump contra algunos integrantes de la Corte Penal Internacional

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha revocado este viernes por "inapropiadas e ineficaces" las sanciones impuestas por el Gobierno de Donald Trump a funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI) que investiguen a tropas estadounidenses o a aliados, aunque ha expresado sus discrepancias por las medidas de ese organismo sobre la situación en Afganistán y Palestina.

En un comunicado, el secretario de Estado, Antony Blinken, ha indicado que con esta decisión se pone fin a la "amenaza e imposición de sanciones económicas y restricciones de visado en relación con la Corte".

Como resultado de la determinación se han levantado las sanciones contra la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, y el jefe de la División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación de la Fiscalía, Phakiso Mochochoko, ha agregado la nota.

