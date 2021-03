⏳ Esta noticia se actualiza semanalmente con la información que recopilamos de las comunidades autónomas. Los datos de población vacunada, procedentes del Ministerio de Sanidad, corresponden al 30 de marzo.

Esta semana, el Gobierno ha anunciado la llegada a España de más de un millón de dosis. Aunque es Semana Santa, el objetivo es que el ritmo de vacunación no se frene durante los días festivos. Por el momento, la vacunación en España ha alcanzado un nuevo hito: una de cada diez personas -casi cinco millones- ya ha recibido al menos una dosis. Y el número de inmunizados gracias a la vacuna ya supera los 2,5 millones.

La campaña de vacunación con AstraZeneca ha vuelto a ponerse en marcha, aunque sigue habiendo vaivenes. En España, donde la llegada de dosis se ha retrasado, Sanidad amplió el uso de esta vacuna al tramo de edad que va de los 55 a los 65 años. Mientras tanto, en Alemania las autoridades sanitarias han recomendado vacunar con AstraZeneca solo a mayores de 60 años, recomendación que Berlin y Munich ya han adoptado.

El foco sigue estando en los mayores de 80 años. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, confía en que España alcance el objetivo de vacunación a este grupo “en las próximas dos semanas”. El domingo, en el Telediario de TVE, Darias apuntó a la vacuna de Johnson & Johnson como elemento fundamental para acelerar el ritmo de la vacunación: “En un trimestre, solo con la vacuna de Janssen, podremos inmunizar a 5,5 millones de personas". Y su llegada cada vez está más cerca: si no hay imprevistos, antes de que acabe abril se empezarán a poner las primeras dosis de esta vacuna que no necesita segunda. Además, la última estrategia de vacunación aprobada por la Comisión de Salud Pública prevé que se pueda administrar también a personas de más edad.

A continuación, repasamos cómo marcha la campaña de vacunación en España a día de hoy, con información recabada por los centros territoriales de RTVE y DatosRTVE.

Extremadura

⚪ A quién vacuna ahora. No inicia vacunación de ningún colectivo esta semana, sino que continúa con los grupos en marcha. Con Pfizer y Moderna:a mayores de 80 años, segunda dosis a grandes dependientes, personal no sanitario de centros sanitarios, otros sanitarios que no trabajan en primera línea, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Docentes mayores de 65 años. Con AstraZeneca: ciudadanos menores de 65 años, primando los de 64 y 63 años. También a personas menores de 65 que sean personal docente, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, sanitarios no en primera línea y personal no sanitario de centros sanitarios.

☑️ A quién ha vacunado. Al Grupo 1 (residencias de mayores) y al Grupo 2 (sanitarios y sociosanitarios de primera línea).

➕ Otras claves​. Solo entre miércoles y jueves (24 y 25 de marzo), al reactivar la vacunación con AstraZeneca (ahora, llamamientos masivos) se ha vacunado a 6.929 extremeños. El 2,5 % de los convocados para esos dos días no acudió.

↑ Personas con al menos una dosis: 135.939 (12,8 %).

↕️ Personas con pauta completa: 73.603 (6,9 %).