Importante operación antidroga en aguas de Gran Canaria

Aduanas ha interceptado al sur de Canarias un pesquero con, al menos, 18 toneladas de hachís en la bodega. Podría ser el mayor alijo de droga o, al menos, el segundo interceptado en España por la Agencia Tributaria. Sus tres tripulantes, de nacionalidad ucraniana, fueron desembarcados en la Base Naval de Las Palmas.

El alijo habría alcanzado los 42 millones de euros en el mercado de haberse vendido por kilos. La cantidad aumentaría, si se hubiese vendido por gramos a 225 millones de euros."

La investigación se inició en Galicia y ha sido una operación conjunta entre Aduanas española y Aduanas francesa".

Son 600 fardos que contienen, al menos, 18 toneladas de hachís. Y decimos "al menos", porque la bodega del Albatros, de bandera panameña, iba tan llena de droga que los agentes no descartan que, al pesarla, sea todavía más. El Albatros, que partió de Holanda, despertó sospechas a su paso por Galicia por parecer un barco "antieconómico".

Carlos Moreno, Jefe de Vigilancia Aduanera en Canarias explicó que habían investigado algunos barcos "que tienen un perfil anti-económico en su navegación. Un pesquero que no tiene artes de pesca. Esos hacen unos tráficos que son no comerciales"

Operación antidroga y rescate de patera en el mismo lugar

En el abordaje del Albatros, al sur de Canarias, los agentes de Aduanas se llevaron una sorpresa. Sin esperarlo, acabaron salvando vidas. Se encontraron con un cayuco o una patera de gente que estaba pidiendo socorro y llamaron a Salvamento Marítimo.

Carmen Guillén Prieto, Delegada Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en Canarias explicó que habían mandado una embarcación para rescatar y "nosotros nos quedamos, ya nos lo dijeron, al costadito de la patera hasta que llegaron a salvarlos".

Un éxito por partida doble.