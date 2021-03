"El cambio climático no lo pararemos con vacunas como al coronavirus"

Al coronavirus lo pararemos con vacunas, pero el cambio climático será imparable. Lo ha asegurado en el programa Encuentros de RNE el delegado de AEMET en Cantabria, José Luis Arteche. “Sí, esta aquí ya…en el mundo de la ciencia no hay negacionistas al respecto. Hay discrepancias en cuanto a sus consecuencias, pero está aquí, no es ninguna broma, y convendría que nos preparásemos para ello”, apunta.

Entrevista completa:

“Hay que buscar nuevas fuentes de energía, porque para esta pandemia no hay vacuna, y los efectos, aunque ya están presentes, no los vemos tan claros. Pero lo vamos a notar. Nuestros hijos lo notarán más, y como digo, posiblemente al coronavirus lo vamos a parar con las vacunas, pero el cambio climático no podremos pararlo. En cuanto el océano coja carrerilla, empiece a dilatarse por calentamiento y a subir los niveles del mar…de hecho, ya hay lugares del mundo, en islas del Pacífico, donde se suceden las inundaciones y los gobernantes están pensando en trasladar a sus habitantes”.

“Hay que pensar en una economía verde, en un crecimiento con un consumo energético menor“



Los acuerdos de la cumbre del clima de París, van camino de incumplirse, como ya ha denunciado el presidente de la Organización Meteorológica Mundial. Arteche señala que “la emisión de Co2 y metano ha sido brutal, por mucho que se haya reducido algo durante la pandemia… Precisamente esta situación nos ha demostrado que se pueden tomar decisiones a nivel estatal por el bien de todos, decisiones que permitan aminorar esto. Hay que pensar en una economía verde, en un crecimiento con un consumo energético menor”.

El delegado de AEMET en Cantabria lamenta que “son asuntos que no se tienen muy en cuenta en los programas políticos”, pero apunta al respecto cómo Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, ha nombrado recientemente a John Kerry, quien fuera Secretario de Estado, como enviado especial presidencial de los EE.UU. para el clima. “Es evidente que la administración americana entiende que el cambio climático es importante. Esperemos que sea así, y otros países sigan su ejemplo”.