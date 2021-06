Fotografiar el alma de la tierra

"La fotografía sirve para dar voz a quienes no la tienen". Así pensaba el fotógrafo norteamericano Eugene Smith cuando hace 70 años la revista LIFE le encargó un reportaje sobre la España de Franco. Eligió retratar un pueblo extremeño, Deleitosa, y conmocionó al mundo.

El fotógrafo José Manuel Navia tiene en Eugene Smith un referente profesional. “Hablar de Eugene Smith es hablar de uno de los verdaderos fundadores del reportaje fotográfico, en un sentido moderno del término, como es el plantearse la posibilidad de contar historias a través de las imágenes y con mucha intención. Él acuña un término para definir este tipo de reportajes, los llama “ensayo fotográfico”, son trabajos en profundidad”.

Navia, profesor también de fotografía, asegura que Eugene Smith es indispensable en sus clases. “Smith visita España justo antes del primer gran éxodo rural. Smith se encuentra unos pueblos llenos de gente, y llenos de niños. Había mucha vida en los pueblos. Mucha pobreza, muchas dificultades, pero mucha vida, la vida campesina estaba viviendo su última etapa de esplendor desde el punto de vista demográfico y social. Yo, sin embargo, con mi trabajo soy consciente de estar asistiendo al final de una época, al final de una cultura me atrevería a decir, que es el final de la cultura campesina.”

Desde hace más de 40 años José Manuel Navia reflexiona con su cámara sobre la realidad de lo que llama “España interior”, lo que otros llaman España Vacía o España Vaciada. “Yo con mi trabajo intento rendir un homenaje. Por un lado, a esa cultura que, si no desapareció, está viviendo sus últimos estertores, pero por otro lado hacer un homenaje también a los que resisten, a gente mayor, y también a la gente joven o de mediana edad que quiere seguir viviendo en la tierra de sus antepasados. Porque tienen derecho.”

"Fotos que dan voz a los que no la tienen"

Como símbolo, quedamos con Navia en la abandonada estación de Villarrubia de Santiago, Toledo. En pleno andén cuelga una pancarta que expresa la resistencia de los vecinos a quedarse sin servicio ferroviario. Mientras hablamos, por las vías circula un tren. Es el tren de cada día, que pasa... y no para.

“Si aplicamos criterios de cantidad y rentabilidad, hay que cerrar el campo e irnos todos a las ciudades”, afirma contundente y enfadado Navia. “El término de la España Vacía en esa España no gusta” continúa, “porque no está vacía. ¡Es que ese es el problema! Que ahí hay gente y es gente que tiene los mismos derechos, no viven en ciudades, pero tienen derechos ciudadanos”.

Ciudadanos que él convierte en protagonistas de sus fotografías: Juanita, Matías, Dolores, Manuel... Personas que dan alma al territorio y 'Alma Tierra' es el título del último trabajo fotográfico de Navia sobre el mundo rural. “A mí no me interesa el territorio si no lo interpreto a partir de la mirada de los que viven allí. Porque si ellos se van, de qué sirve, como dijo Delibes, tener un Parque Nacional si nos hemos cargado a los que desde siempre vivieron allí y los que pusieron el nombre a las montañas. Lo que intento es acercarme con la mayor honestidad a la realidad y compartirla. Todas las fotografías que conforman la mayor parte de mi trabajo son fruto del encuentro con otras personas. Lo primero que a veces se hace mal es no escuchar a la gente del ámbito rural. Siempre se dan soluciones desde las ciudades y se aplican a los pueblos. Hay que escuchar sus necesidades y luego decidir”.

De la fotografía de Navia a la de Smith hay un hilo conductor que no se ha perdido en setenta años. En color o blanco y negro la filosofía se mantiene: son fotos que dan voz a quienes no la tienen.