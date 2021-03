El diputado del PP, Carmelo Romero, se ha visto envuelto este miércoles en la polémica tras protagonizar uno de los momentos más sonados de la sesión de control del Congreso. "¡Vete al médico!" le ha espetado al diputado de Más País, Iñigo Errejón, cuando intentaba darle visibilidad a la salud mental de los españoles por la pandemia y el confinamiento.

Las polémicas palabras de Romero se han visto respondidas en el propio Congreso con un largo aplauso para mostrar apoyo al propio Errejón y a los enfermos de la salud mental, pero también en las redes sociales, donde políticos, artistas y otros usuarios han querido criticar al diputado popular utilizando las etiquetas #YoTambiénVoyAlMédico y #VeteAlMédico.

Ejemplo de ello son la escritora Elvira Sastre, el guionista Guillem Clua, la actriz Leticia Dolera, el representante de España en Eurovisión 2021 Blas Cantó o la periodista Anna Bosch, entre otros, quienes han defendido en sus cuentas de Twitter la importancia de la salud mental o han contado sus propias experiencias.

“#YoTambienVoyAlMedico porque de nada sirve tener salud física sin salud mental, especialmente en este último año, que me ha puesto pruebas durísimas que aún no he logrado superar.“ — Guillem Clua (@guillemclua) March 17, 2021

“#Yoheidoalmédico Y sigo yendo, diputado. Porque soy una privilegiada. ¿Sabe cuánto me cuesta una sesión de una hora? 90 euros. Soy una privilegiada porque lo pude y lo puedo pagar. La #SaludMental tiene que dejar de ser un privilegio. La pública es de mínimos. https://t.co/mvfnEsOFgw“ — Anna Bosch PÓNTELA, PÓNSELA�� Y LAVA �� (@annabosch) March 17, 2021

“La salud mental no entiende de partidos políticos. #SaludMental Todo a mi apoyo a las familias que lo sufren. ✨“ — Blas Cantó �� (@BlasCanto) March 17, 2021

“En el año 2017 estuve de baja psicológica después de sufrir un acoso brutal por parte de ‘algunos policías’ con cientos de mensajes como este, burlándose de mi baja.

Asuntos Internos lo calificó de meras críticas #VeteAlMédico pic.twitter.com/cUGgoRksRI“ — Esteban Navarro (@EstebanNavarroS) March 17, 2021

“"Vete al médico", le grita a @ierrejon un diputado (sin identificar). No me quedan insultos. ¿A que no tiene narices de reírse de un enfermo de cáncer, por ejemplo? Las enfermedades mentales siguen siendo un estigma. Y no se curan con tazas de MrWonderful.https://t.co/MOLyh1eZdD“ — Carme Chaparro (con mascarilla��) (@CarmeChaparro) March 17, 2021

“Espero que averigüen quién ha gritado "vete al médico" en el @Congreso_Es cuando un diputado preguntaba por el Plan de Salud Mental. Me parece una ofensa a la ciudadanía y una falta de empatía y responsabilidad brutal.“ — Leticia Dolera �� (@LeticiaDolera) March 17, 2021

A ellos se han sumado la influencer La Vecina Rubia y la divulgadora Gemma del Caño, quien ha dicho ser "afortunada por poder pagarlo", destacando así que hay numerosas personas que no pueden acceder a un profesional.

“Hasta que no quitemos el estigma, la salud mental no tendrá la importancia que merece.#yotambiénvoyalmédico pero no, #yovoyalPsicólogo.

Soy afortunada por poder pagarlo. Millones de personas también lo necesitan (porque se necesita, no se "elige") y no pueden acceder a ello.“ — Gemma del Caño (@farmagemma) March 17, 2021

“Hoy se ha mostrado públicamente algo que por desgracia muchos ya conocíamos: el estigma que hay alrededor de la salud mental.



Es muy necesario NORMALIZAR ir al psicólogo y por supuesto poner sobre la mesa que es necesario reforzar la atención pública en salud mental.“ — La Vecina Rubia (@lavecinarubia) March 17, 2021