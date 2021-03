¿Es la minería del siglo XXI tan verde como nos la venden?

Hace 40 años no interesaban a nadie. Hoy están en todo lo que nos rodea y se han vuelto imprescindibles. La demanda de cobre, litio, grafito, coltán…, los llamados minerales de las nuevas tecnologías, está en auge. La cantidad de aparatos que se fabrican con ellos, son inumerables: baterías de coches eléctricos, teléfonos móviles, ordenadores, no para de crecer. Según los expertos, la extracción de estos metales aumentará un 500% en los próximos años por la necesidad de producir energía limpia.

En España hay activas 2.750 minas, dan trabajo a 35.000 personas. Con las últimas minas de carbón y sus centrales térmicas a punto de cerrar definitivamente, los metales se vislumbran como el tesoro del futuro, pero ¿es la minería del siglo XXI tan verde como nos venden?

La mirada de Sara Lozano

Un poco de contexto… “We will coup whoever we want! Deal with it.” El 24 de julio del año que nos cambió la vida, ElonMusk lanza un tweet. Su traducción literal: ‘’¡Vamos a derrocar a quien queramos! ¡Lidien con eso!’’ El magnate, convertido este 2021 en el hombre más rico del planeta, defiende, avala e incluso, apoya en sus redes sociales dar golpes de Estado para conseguir litio.

De hecho, las acciones de Tesla se multiplicaron por tres tras el Golpe de Estado en Bolivia, que cuenta con el 60% de todas las reservas de litio del mundo. Evo Morales, ex presidente del país andino, no duda hoy al apuntar a Estados Unidos y al propio Elon Musk como responsables de su salida del poder hace año y medio...

Capítulos como éste explican con elocuencia cuál es el verdadero valor del litio y su apabullante poder estratégico. De ahí que la Unión Europea considere este mineral como materia “crítica” en la futura economía verde, por los riesgos de escasez de suministro y por sus efectos contundentes en orden económico mundial.