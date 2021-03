16 de Marzo: Yolanda Díaz será vicepresidenta tercera y mantendrá el Ministerio de Trabajo

09:44

"Quién deberá preguntarse si quiere ir con nosotros es ella (...) Son políticos profesionales, alejados de la gente", dice Aguado, que no descarta volver a formar gobierno con el PP. "Me da igual que Ayuso haya faltado al acuerdo de gobierno, si tuviera que tomar una decisión pensaría en Madrid. No quiero un gobierno con Vox. No sé si Ayuso quiere un gobierno con Vox, no me gustaría un gobierno de PP con Vox porque iríamos a un gobierno maximalista con problemas que no existen, como el pin parental".