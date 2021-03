Sánchez e Iglesias acuerdan las novedades en el Gobierno "a falta de detalles"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el todavía vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, han mantenido una reunión breve este martes después del Consejo de Ministros y consideran que "hay acuerdo" en los cambios que deben producirse en el Ejecutivo tras la marcha de Iglesias a la política madrileña. Según ha informado La Moncloa, "solamente falta rematar algunos detalles en base al acuerdo de coalición".

Tras el comunicado del Gobierno sobre la reunión, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, se ha referido a la salida del vicepresidente y ha asegurado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que los cambios que haya no van a variar el rumbo del Ejecutivo. En esa línea, ha señalado que el acuerdo de coalición apostó por no dejar a nadie atrás en la sociedad española, se han aprobado medidas ambiciosas para hacer frente a los efectos de la pandemia de coronavirus y así se seguirá actuando.

Montero ha afirmado que la reunión se ha desarrollado en un “ambiente de absoluta cordialidad” y desde el “compromiso” de ambas formaciones, PSOE y Unidas Podemos, con el acuerdo programático. Pero ha dicho desconocer qué es lo que queda por cerrar en el acuerdo. “Se irá transmitiendo en cada momento, no tengo nada más que comentar”, ha zanjado.

También ha incidido en que el nombramiento de los ministros y la estructura del Gobierno corresponde "en exclusiva" al presidente del Gobierno y ha dicho que "será en el momento adecuado cuando transmita cuál es su decisión respecto a las incorporaciones que entienda que son necesarias".

Montero ha reconocido que se enteró “en paralelo” al resto de la sociedad y de ministros sobre la salida de Iglesias al Gobierno. Sin embargo, no interpreta el anuncio de Iglesias como “una salida sin avisar” ya que el vicepresidente ha informado de que permanecerá en el cargo hasta el inicio de la campaña electoral. “Todavía no se ha ido, no se ha marchado sin avisar”, ha defendido la portavoz del Ejecutivo.