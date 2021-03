Las empresarias cántabras, en situación crítica por la pandemia

La pandemia ha afectado especialmente a las mujeres empresarias. Las cifras que maneja la presidenta de la Asociación de Empresarias de Cantabria, Eva Fernández Cobo, lo corroboran. “Las mujeres hemos sido las más perjudicadas. Un 11.1% de las mujeres cántabras han perdido su empleo durante la pandemia, y el desempleo de larga duración ha crecido casi el doble que el de los hombres. Entre las autónomas, se ha roto el ascenso sostenido en su número que se había mantenido en los últimos 10 años”.

Entrevista completa:

21.55 min Encuentros con Eva Fernández Cobo Escuchar ahora

Los sectores más afectados por la crisis del coronavirus, como la hostelería, el turismo y el comercio, son los que cuentan con un mayor número de mujeres empleadas, de ahí que las cifras revelen ese incremento en el desequilibrio entre el paro masculino y femenino. “Además, las mujeres se encuentran en una situación especialmente complicada, tienen que elegir entre su vida profesional y su vida personal, porque han de asumir también el cuidado de niños o mayores, y salen perdiendo”, asegura Fernández Cobo.

“Trabajamos mucho en el empoderamiento de las empresarias, promoviendo conferencias de mujeres que han logrado el éxito y transmiten sus experiencias“

El retroceso en el camino hacia la igualdad fue puesto de manifiesto por la presidenta de las empresarias en una jornada celebrada en el Parlamento de Cantabria con motivo del Dia Internacional de la Mujer. Eva Fernández Cobo asegura que el entorno social hace que incluso las propias mujeres duden a veces de su capacidad. “En ocasiones no te toman en serio por el hecho de ser mujer. Por otra parte, a las mujeres no nos han educado para liderar empresas, y sucede que cuando consiguen el éxito profesional, tienen que liderar con su propia autoestima, porque muchas veces se piensa que son capaces por el hecho de ser mujeres, algo que no es cierto. Por eso en nuestra asociación trabajamos mucho en el empoderamiento de las empresarias, promoviendo conferencias de mujeres que han logrado el éxito y transmiten sus experiencias”.