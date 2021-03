El toque de queda se retrasará una hora

A partir del próximo 17 de marzo y hasta el nueve de abril, los cántabros podrán llegar una hora después a casa o permanecer en el interior de bares y restaurantes hasta las diez y media, aunque estos no podrán admitir más clientes desde las 22:00 horas. Los responsables de sanidad de esta comunidad autónoma reconocen, no obstante, que no se dan las condiciones para levantar el cierre perimetral, incluso detectan una ralentización en la dinámica de descenso de casos, que mantiene a la región en nivel de alerta 2: ” De los 3227 cribados que hemos hecho, concreta el Director de Salud Pública del gobierno regional, Reinhard Wallman, no bajan del 75% los contagios por la cepa británica, que afecta al cincuenta por ciento de las personas hospitalizadas por COVID 19. Además, es preocupante la situación de las UCIS, que tienen que atender a muchos pacientes que llegan afectados por otras enfermedades”.

Esa es la razón principal por la que se ha decidido continuar con la región cerrada y que ha llevado al titular cántabro de sanidad, Miguel Rodriguez, a criticar la decisión de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, de no seguir las recomendaciones sanitarias en ese sentido, recomendaciones que “sí han seguido el resto de comunidades”. Wallman opina que “Si existe una relajación puede producirse un evento disparador de casos, por lo que es importante seguir con cautela". Con todo, la incidencia del coronavirus en Cantabria sigue bajando, con 97 casos por 100.000 habitantes en 14 días, y se reducen los hospitalizados, aunque se contabiliza otra mujer muerta por la enfermedad, y el número de positivos se sitúa en las 1.374 personas. La incidencia acumulada ha bajado en todas las áreas sanitarias, incluso en Torrelavega, donde hace dos semanas era "relativamente alta" y ahora esta en 122 casos por cada cien mil habitantes a 14 días. En Santander es de 97 y en Reinosa, de 50.



En cuanto a la limitación del número de personas en las reuniones, habrá dos periodos diferenciados, de modo que del 17 al 25 de marzo se mantendrá el máximo permitido en los grupos de seis personas y, después, del 26 al 9 de abril, se restringirá a cuatro personas en espacios cerrados, seis en espacios abiertos y solo convivientes en lugares privados. Sanidad ha recomendado que en las reuniones no se junten personas pertenecientes a más de dos núcleos de convivencia. En relación al proceso de vacunación, se han inoculado un total de 74.000 dosis, de las cuales 23.000 son pautas completas, lo que significa que esas personas "no son ya susceptibles de una infección grave".