Un año de pandemia en Cantabria

El 11 de marzo de 2.020, la Organización Mundial de la Salud reconoce que una enfermedad conocida como covid 19 ha alcanzado dimensión mundial y avanza, de manera imparable, destruyendo a su paso la sociedad que conocemos. Tres días después, el 14 de marzo, se declara el estado de alarma en España y los ciudadanos se confinan en casa en un intento de frenar al virus. Ese mismo día, se estrena la UCI del Hospital valdecilla con el primer ingreso grave. En contra de la creencia general, el paciente tiene menos de 50 años. "Para sorpresa, recuerda Alex, médico de Cuidados Intensivos, te encuentras con una persona joven, con un fallo respiratorio agudo y muy mal". Once días después, entre aplausos del personal, sale de la UCI el primer paciente intubado. "Fue una liberación" asegura Alex. "

Reportaje RNE

A Jorge, de 22 años, la covid le sorprende haciendo prácticas en Valdecilla. Con la llegada de la segunda ola, a final del verano y con el título de enfermero, se incorpora a lo que se ha llamado hospital covid. Allí centra buena parte de su tabajo en aliviar la soledad de los enfermos "porque son muchos días en los que esa persona está sola, necesita hablar y, al final, acabas entablando relaciones muy buenas".

En poco más de un año, se han contagiado en Cantabria más de 26.000 personas, de las que el 92% se han curado. Algo más de 2000 han ingresado en Valdecilla, de los que más de 370 han pasado por la UCI. Además, el coronavirus ha matado en Cantabria a 538 personas por una enfermedad que ha impedido a muchas familias dar el último adios y superar el duelo. Sergio y su madre ingresan en los primeros días de la pandemia en urgencias. Ella fallece pocas horas después a su lado. "Yo no sufrí tanto, recuerda, porque pude estar con ella. Incluso, como yo también estaba contagiado, me dijeron que le diera la mano para que tuviera la sensación de que estaba con alguien. Por eso me considero afortunado y mi madre fue afortunada. No murió sola".