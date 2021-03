Fukushima, muerte y vida diez años después

¿Puede alguien que lo ha perdido todo, posesiones y seres queridos, sonreír? Sí, es posible. La sonrisa puede ser un indicio de alegría, pero también una muestra de cortesía que apantalla un dolor demasiado intenso para ser compartido sin complicidad. Ese fue el argumento con el que nuestro fixer y traductor en Japón, Gonzalo Robledo, explicaba tal actitud en muchas de las víctimas que entrevistamos.

Era mediados de marzo de 2011. Pocos días antes, el tsunami provocado por un terremoto de magnitud 9, el cuarto mayor de los que se tiene registro, había arrasado la costa noreste japonesa. Poblaciones enteras reducidas a astillas y unos 18.000 muertos. Las aguas también dañaron tres reactores de la central nuclear Daiichi en Fukushima, provocando una crisis que, a lo largo de los últimos diez años, ha puesto a varios gobiernos contra las cuerdas. Durante dos meses, un equipo de Televisión Española desplazado a la zona relató día a día las historias que vivieron muchos de los afectados por esa catástrofe.

“Así estaban las calles de la primera ciudad costera a la que llegamos, Ishinomaki, si mal no recuerdo... Un shock cuando vimos esto #Fukushima https://t.co/nMsqFdLTsv pic.twitter.com/25qwZDIBKG “

Esta búsqueda nos reveló un rasgo admirable del civilizado carácter japonés. El agua no solo destruyó los bienes materiales, también los desligó de sus dueños, bien por la muerte de estos, bien por la pérdida de los archivos que acreditaban la propiedad . Escrupulosamente, matrículas, archivadores en ayuntamientos, cualquier cosa que contribuyese a esa reasignación, era cuidadosamente preservada y respetada. Los robos fueron inexistentes.

“El grado de destrucción fue total... Imágenes de casas convertidas en astillas o borradas del mapa. Es difícil no olvidar esto. @almuariza #Fukushima10años #日本 pic.twitter.com/Jimn6VWB2U “

Es difícil entender la fuerza del agua si no se han observado sus efectos de cerca. Un enorme barco de pesca cruzado sobre una calle en medio de la ciudad nos recibió al llegar a Ishinomaki . La visión nos dejó perplejos por las dimensiones de la nave, inmensa y con la panza al aire. A medida que nos aproximábamos a la costa, el grado de destrucción se volvió minucioso.

Pronto comenzaron las filtraciones de agua radiactiva. Una parte se vertió al mar, algo muy sensible en un país con cinco millones de toneladas en capturas pesqueras. Las manifestaciones se sucedieron y Japón emprendió un apagón nuclear que luego atenuó para paliar el déficit de suministro energético.

Fukushima Daiichi se empezó a construir en 1967 y ya en los 70, algunos expertos señalaron la vulnerabilidad de los sistemas de refrigeración elegidos ante un eventual tsunami. En 1990, la Comisión Reguladora de Energía Nuclear de Estados Unidos hizo la misma advertencia y en 2004 el organismo homólogo japonés rescató el informe. La operadora Tepco no hizo nada al respecto, aunque sí estaba al corriente , pues en la central de Onagawa sí tomó las medidas oportunas.

La escuela de Okawa y el espíritu del alivio

La escuela de primaria de Okawa en Ishinomaki fue uno de los lugares donde, según los tribunales, la negligencia hizo estragos. Con la alarma de tsunami activa, niños y niñas permanecieron en las proximidades del edificio hasta 50 minutos, hasta que finalmente las olas mataron de un golpe a 74 estudiantes y a 10 docentes. Nadie se explica por qué no se decidió trasladarlos a una colina cercana. En 2019, una sentencia del Supremo condenó a los Gobiernos locales de Ishinomaki y de la prefectura de Miyagi a indemnizar con 11 millones de euros a las familias de 23 niños fallecidos.

La tragedia de la escuela de Okawa se hundió en nuestros corazones. Aún conservo la fotografía del reloj parado a las 15:40, cuando llegaron las olas gigantes. Una imagen que luego vi repetida en más relojes detenidos en ese momento fatal, caídos entre los escombros y el barro. Y no fuimos los únicos. El periodista británico Richard Lloyd Parry escribió Ghosts of the Tsunami en torno a este drama y la pulsión por el reencuentro espiritual con sus fallecidos que impulsó entre los que perdieron familiares por el tsunami.

Una actitud similar ilustra el fenómeno del “teléfono del viento”, en Otsuchi, prefectura de Iwate. Allí, aquellos que han perdido a alguien entran en una cabina telefónica donde hablan en un antiguo teléfono analógico desconectado. Descuelgan el auricular y expresan deseos o mensajes que no pudieron transmitir a sus seres fallecidos. Muchos simplemente lloran y se desahogan.

El mar enfurecido reventó el hormigón de la escuela de Okawa. Vimos con nuestros propios ojos el suelo roto y curvado como si una onda expansiva lo hubiese retorcido. En abril de este año está prevista la apertura a las visitas del lugar convertido ya en un monumento conmemorativo.