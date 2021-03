El papa Francisco ha afirmado este lunes durante su vuelo de regreso de su visita de tres días a Irak que, aunque a veces se le dice que está "a un paso de la herejía", "son riesgos que se toman", al referirse a su histórica reunión con el líder chií Ali al Sistani.

"Tantas veces se debe arriesgar para dar este paso. Hay algunas críticas de que el papa no es valiente, que es un inconsciente, que está dando pasos contra la doctrina católica, que está a un paso de la herejía. Son riesgos, pero estas decisiones se toman siempre en oración, en diálogo, pidiendo consejo. No son un capricho", ha indicado.

El pontífice ha señalado que en Irak a muchos habitantes no les queda otra opción que emigrar y que "el mundo aún no ha tomado conciencia de que emigrar es un derecho humano". También se ha referido a la valentía de las mujeres iraquíes, afirmando que son "las que llevan adelante la historia".

"Fue muy respetuoso en el encuentro. Yo me sentí honrado. Él me saludó, nunca se levanta, y se levantó dos veces para saludarme", ha afirmado el papa. "A mí me hizo bien al alma este encuentro ", ha añadido.

Emigrar, "un derecho humano"

El papa Francisco ha afirmado que en Irak a muchas personas no les queda otra opción que emigrar y ha subrayado que "el mundo aúno no ha tomado conciencia de que emigrar es un derecho humano". "Es un derecho doble, el de no emigrar y el de poder emigrar. Esta gente no tiene las dos opciones, porque no pueden no emigrar y tampoco pueden emigrar", ha aseverado.

Tras la misa en Erbil, el papa encontró al padre de Alan Kurdi, el niño sirio-kurdo de 3 años que murió ahogado en las playas de Turquía. "Alan Kurdi es un símbolo. Un símbolo que va más allá de un niño que murió migrando. Es el símbolo de personas que no pueden sobrevivir, un símbolo de humanidad", ha manifestado.

"Se necesitan medidas urgentes para que la gente tenga trabajo en sus países para que no necesite emigrar", ha indicado, añadiendo que no solo se trata de llegar a las playas, sino de poderles "acoger, acompañar e integrar".