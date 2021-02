Produtos galegos tradicionais contra o novo etiquetado da UE

Van aló máis de dous anos dende que a daquela ministra de Sanidade, María Luisa Carcedo anunciara a intención do seu departamento de empezar a aplicar en España o sistema de etiquetado frontal dos alimentos coñecido coma Nutri-Score.

Un sistema que, como explicara nun acto oficial no Ministerio, ía supor que cada produto amose, na parte frontal do seu envase, a cor que lle corresponde en base ao seu contido en azucres, graxas saturadas, sal, calorías, febra e proteínas.

O sistema, ideado en Francia para mellor informar ao consumidor do que merca, baséase nun algoritmo que calcula a presenza deses ingredientes e establece a cor e a letra que poderá locir o produto no lineal do supermercado, dende o A verde escuro, dos que teñan as mellores características, ata o E vermello, dos considerados menos recomendables.

A posta en marcha deste sistema de etiquetado foi un dos proxectos abrazados polo ministro de Comercio, Alberto Garzón, unha vez formado o Goberno de Coalición entre PSOE e Unidas Podemos e o propio Garzón expresou na Comisión correspondente do Congreso dos Deputados, a súa intención de poñelo en marcha no primeiro cuatrimestre deste ano. O proxecto de decreto está xa moi avanzado e á espera dos últimos retoques para poder pasar pola mesa do Consello de Ministros.

As denominacións de orixe piden ser unha excepción Uns retoques que industrias tradicionais coma a conserveira consideran imprescindibles para evitar o perigo de que alimentos ultraprocesados logren adaptar as súas fórmulas para locir cores atractivas mentres outros, con ingredientes de gran valor nutricional, se ven penalizados polo seu contido en determinados tipos de graxa ou polo uso de conservantes de toda a vida coma o aceite de oliva. No aceite de oliva foi precisamente onde a aplicación en España do Nutri-Score atopou un dos seus primeiros atrancos. Os produtores pediron e parece que lograron quedar á marxe da aplicación do semáforo no que saían prexudicados e comparados con outros coma o de xirasol.