El semáforo NutriScore, el nuevo etiquetado de alimentos que indica lo saludable que es un alimento en el momento de su compra, vuelve a sembrar polémica. Si hace unas semanas eran los productores del aceite de oliva los que ponían el grito en el cielo al "no reflejar sus beneficios nutricionales", ahora es el sector del jamón ibérico los que ponen sus quejas sobre la mesa.

El etiquetado, que compara la calidad nutricional de productos a través de colores (Verde en la letra A y varía hacia rojo en la letra E), pondría al jamón serrano en el “semaforo rojo”. En La Hora de la 1 hablamos con Luis González, director de la empresa de ibéricos Sánchez-Romero Carvajal, para que nos cuente cómo afecta esta nomenclatura nutricional

Nutriscore “deja fuera los beneficios del jamón ibérico”

Según González, este semáforo no se fija en los beneficios de la dieta mediterránea, puesto que “lo único que hace es fijarse en las grasas que lleva un producto, pero sin detallar las propiedades de éstas”, afirma. "El problema es que el semáforo nutricional no tiene en cuenta las partes positivas que tienen productos como el jamón ibérico", añade González, que cree que no tiene en cuenta las propiedades beneficiosas de este producto, “como es que reduce el colesterol”, explica.

El representante de la empresa de ibéricos cree que este semáforo nutricional “no afectará a las ventas dentro de nuestro país”, puesto que la gente conoce “las propiedades positivas del producto”, pero temen que este nuevo etiquetado perjudique a un negocio que exporta más de un 30% de su producción. “Las exportaciones podrían caer un 50%”, ha indicado haciendo alusión a la situación económica débil que ya está sufriendo gran parte de la economía de nuestro país.