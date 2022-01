As 42 compañías de teatro integradas na Asociación Galega de Empresas das Artes Escénicas ultiman estes días un informe cos seus resultados económicos do ano 20 e a comparanza cos que tiveran no 19. É un dos pasos que acordaron coa Xunta para avaliar os efectos da crise ocasionada pola Covid-19.

As cancelacións e o adiamento de espectáculos é unha constante dende que comezaron os efectos da pandemia pero nesta terceira vaga estanse a ver agravados ao quedaran totalmente pechados os espectáculos públicos ata polo menos o 17 deste mes de febreiro.

Contabilizan en case 200 as cancelacións Xa nas semanas previas ao endurecemento das medidas as suspensións e cancelacións viñeran aumentando e a asociación sectorial calcula que se achegan ás 200. Por iso lle pide á administración medidas a curto e a medio prazo que posibiliten o desenvolvemento da actividade das compañías e dos profesionais, tanto dos actores, coma dos creadores. A Consellería de Educación e Cultura é a principal destinataria destas peticións que tamén lle foron propostas á Deputación da Coruña e ao Ministerio de Facenda, ao que lle demandan a baixada do IVE das entradas ás funcións.