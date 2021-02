El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha revocado este lunes las medidas adoptadas por su predecesor, Donald Trump, para limitar el acceso de las personas transgénero a las Fuerzas Armadas, por entender que "la identidad de género no debería ser una traba al servicio militar".

"El presidente cree que la identidad de género no debe ser un obstáculo para el servicio militar", ha dicho la Casa Blanca a través de un comunicado, donde se ha destacado que el presidente entiende que "todos los estadounidenses que estén cualificados para servir en las Fuerzas Armadas deberían poder servir".

"Estados Unidos es más fuerte, tanto en casa como en todo el mundo, cuando es inclusivo. El Ejército no es ninguna excepción", ha zanjado Biden, que ha encargado a los secretarios de Defensa y Seguridad Nacional que apliquen la nueva orden y vigilen que no se produce discriminación alguna. Ambos departamentos deben remitir un informe a la Casa Blanca sobre estos progresos en un plazo de dos meses.

“Today, I repealed the discriminatory ban on transgender people serving in the military. It’s simple: America is safer when everyone qualified to serve can do so openly and with pride.“