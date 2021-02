Coronavirus España | 24 de enero: la Comunidad Valenciana restringe las reuniones a dos personas

20:02

Comunidad de Madrid. La plataforma Sanitarios Necesarios Madrid se ha concentrado a las puertas del Hospital Enfermera Isabel Zendal para exigir al Gobierno regional que ponga freno al desmantelamiento de la plantilla y los recursos de los hospitales de la red pública madrileña. Alrededor de un centenar de personas han participado en la protesta que ha estado encabezada por dos pancartas en las que se podía leer "No privatizar la sanidad" y "Yo no me muevo. No dejaréis desnudos nuestros hospitales". Foto: EFE/Víctor Lerena