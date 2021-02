El primer ministro británico, Boris Johnson, ha expresado este sábado al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, su deseo de estrechar la relación bilateral, en la primera conversación entre ambos políticos desde que el demócrata llegó a la Casa Blanca.

"Fue fantástico hablar con el presidente Joe Biden esta tarde. Espero profundizar la duradera alianza entre nuestros dos países mientras impulsamos una recuperación verde y sostenible tras la pandemia de la COVID-19", ha señalado Johnson en un tuit.

“Great to speak to President @JoeBiden this evening. I look forward to deepening the longstanding alliance between our two countries as we drive a green and sustainable recovery from COVID-19. pic.twitter.com/Y4P3G74PPz“