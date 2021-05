Verifica RTVE ha recibido en su servicio de Whatsapp un vídeo grabado en un supermercado en el que se ve a una persona encapuchada que arroja y rompe botellas de cristal contra el suelo. Lo acompaña un mensaje afirmando que el suceso se ha producido en Londres y que es “un musulmán” quien “destroza las estanterías que contenían vinos y licores” porque “va en contra de su religión”. Se trata de un bulo, como hemos podido comprobar.

En el vídeo se puede apreciar cómo la persona, ataviada con una sudadera, arrastra varias de esas botellas desde el estante de un supermercado hasta tirarlas, acumulándose los trozos de cristal en el suelo. En un momento dado se resbala, cae y tras levantarse continúa rompiendo botellas. Mientras, se escucha a algunos testigos sorprendidos. “Ella no está bien”, “se ha cortado en la mano derecha” y “¿qué está haciendo?” son algunas de las frases que se distinguen.

Según el texto que se ha compartido en redes, la persona “se toma la libertad de destrozar todo lo que puede” porque “sabe que no tendrá castigo y saldrá inmune de sus fechorías”. El mensaje, además, vincula esa supuesta impunidad con el hecho de que el alcalde de Londres, Sadiq Khan, comparta confesión religiosa con el protagonista del vídeo. “No tardaremos mucho en ver estas cosas en las ciudades españolas, aquí por robar una barra de pan te condenan y a estos HP (sic) no les pasa nada”, sentencia el texto.

El suceso no se sitúa en Londres, sino en la localidad de Stevenage, ubicada en el condado de Hertfordshire, a unos 60 kilómetros de la capital inglesa. Como nos confirma la Herts Police, el cuerpo policial de dicha zona, los hechos sucedieron el pasado 25 de noviembre en un supermercado de la cadena ALDI en la citada ciudad. A las 14.30 horas de ese día se reclamó la presencia de los agentes por el incidente.

La Herts Police afirma que la autora de los hechos, que fue arrestada, era una mujer llamada Barbara Stange-Álvarez, de 35 años, que tuvo que ser asistida en el hospital por las heridas en sus manos. “Fue acusada de daños a la propiedad, delitos de orden público, delito con violencia y agresión con agravante racial”, nos dice por email. Respecto a este último cargo, la policía se limita a explicar que está vinculado con un incidente que sucedió cuando la implicada “estaba recibiendo tratamiento en el hospital”. De acuerdo con la Ley de Crimen y Desorden de 1998, en el Reino Unido se incurre en un delito “con agravante racial o religioso” cuando “en el momento de cometer la infracción, o inmediatamente antes o después, el agresor demuestra hostilidad hacia la víctima por su pertenencia (o presunta pertenencia) a un grupo racial o religioso”. También puede atribuirse este delito cuando viene motivado (total o parcialmente) por la “hostilidad”, en general, hacia los miembros de una determinada raza o confesión religiosa.

El cuerpo policial no aporta más detalles sobre las circunstancias en las que se produjeron los hechos para no entorpecer la investigación en marcha, pero desmiente a Verifica RTVE que lo sucedido guarde relación con la comunidad musulmana.

La mujer compareció ante un tribunal dos días después de la escena, y se declaró no culpable. Quedó en libertad condicional y está citada a declarar ante el juzgado de St. Albans el próximo 1 de marzo de 2021.

Por tanto, el texto difundido junto al mencionado vídeo es falso, ya que los hechos no suceden en Londres ni están protagonizados por “un musulmán” ni guardan relación con esta comunidad. Queda desmontada también la sugerida impunidad de la víctima por el hecho de que el alcalde de Londres pertenezca a esa confesión.