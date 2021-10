El Gobierno del Reino Unido ha elevado este martes el nivel de alerta por posibles atentados terroristas hasta el cuarto grado en una escala de cinco, tras el ataque anoche en Austria que dejó cuatro víctimas mortales y 22 heridos.

El nivel "severo" en la alerta significa que un atentado es "altamente probable" y está solo por debajo del grado "crítico", que indica que se espera un ataque "en un futuro cercano", según la descripción que ha proporcionado el Ejecutivo.

La ministra de Interior, Priti Patel, ha anunciado en un mensaje la decisión, tomada en base al criterio del Centro Conjunto de Análisis sobre Terrorismo, órgano dependiente de la agencia de inteligencia nacional MI5.

"Esta es una medida de precaución y no está basada en ninguna amenaza concreta. Los ciudadanos deben permanecer vigilantes e informar a la policía de cualquier actividad sospechosa", ha detallado Patel.

El primer ministro británico, Boris Johnson, se ha mostrado "profundamente consternado" por el atentado en Viena. "Los pensamientos del Reino Unido están con los austríacos. Permanecemos unidos con vosotros contra el terror", ha expresado el jefe de Gobierno en un mensaje en las redes sociales.

