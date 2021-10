En cuarentena el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tras haber tenido contacto con un caso positivo de COVID-19, según ha señalado el propio responsable en la red social Twitter. "He sido identificado como un contacto de alguien que ha dado positivo al test de covid-19. Estoy bien y no tengo síntomas, pero voy a estar en cuarentena".

“I have been identified as a contact of someone who has tested positive for #COVID19. I am well and without symptoms but will self-quarantine over the coming days, in line with @WHO protocols, and work from home.“