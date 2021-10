El líder de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, considera que es "inconcebible" ni como "mera hipótesis" que pueda ser imputado en el caso Dina, después de que el juez de la Audiencia Nacional que lo instruye, Manuel García Castellón, haya solicitado al Tribunal Supremo de que se le investigue por tres presuntos delitos: revelación de secretos, denuncia falsa y daños informáticos.

Iglesias ha dicho que representaría "una vulneración de derechos sin parangón en este país", en declaraciones a la cadena RAC1, y ha augurado que no habrá imputación: "En este país no han imputado a nadie por sus ideas". "Es imposible, inconcebible que se aceptase la petición del juez", ha señalado.

Sin embargo, el Supremo ha pedido este jueves a la Fiscalía que se pronuncie sobe si debe investigar o no al vicepresidente por el caso Dina.

En su escrito, el juez de la Audiencia Nacional que investiga el robo del móvil de su exasesora Dina Bousselham expone que Pablo Iglesias "se guardó la tarjeta sin decírselo a su propietaria", que cuando la devolvió estaba "inservible" para su funcionamiento y que disimuló "falsariamente" una conexión entre las imágenes publicadas y OK Diario y la desaparición de la tarjeta, con lo que su denuncia y personación en la causa tenía una finalidad política.

Sánchez no valora las decisiones judiciales pero da "todo su apoyo" a Iglesias

"Es demasiado evidente lo que pasa con las cloacas"

"No es imaginable que en una democracia de la Unión Europea ocurriera algo así. Hablamos de que se plantea que se me investigue a mí porque las cloacas del Estado me espiaron ilegalmente", ha señalado Iglesias, que ha asentido cuando le han preguntado si se siente víctima de un acoso mediático, político y judicial.

Precisamente, el líder de la formación morada ha apuntado que el caso "no responde tanto a una investigación ni proceso judicial, sino mediático", una realidad que para Iglesias es significativa de cómo funcionan los poderes en España.

"Es demasiado evidente lo que pasa con las cloacas en nuestro país, cómo trabajan los medios de comunicación con las cloacas del Estado", ha añadido Iglesias, que ha defendido que "la derecha y la ultraderecha" usan "las cartas a mano" para intentar hacer caer el Ejecutivo de coalición.

Iglesias ha señalado que "el bloque de la derecha en este país no aceptó el resultado de las urnas e incluso han sido capaces de usar algo tan grave como una pandemia para intentar hacer caer un gobierno". Preguntado sobre si "la derecha" estaría abusando del Poder Judicial, ha preferido no decir nada porque al ser vicepresidente del Gobierno prefiere ser "prudente" y no puede "comentar más".