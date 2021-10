El Congreso ha dado este jueves luz verde a la tramitación del proyecto de Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, la conocida como 'tasa Google', aprobada en Consejo de Ministros el pasado febrero, tras rechazar este jueves las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox y Ciudadanos.

El Pleno ha rechazada por 198 votos en contra de la práctica totalidad de los grupos, frente a 148 a favor de PP, Vox, Cs y UPN las enmiendas de veto que pretendían evitar la tramitación de la 'tasa Google'

Así, esta iniciativa continuará su trámite parlamentario en la Comisión de Hacienda, donde se debatirán las más de 90 enmiendas parciales que se han registrado.

Para asegurar servicios públicos de calidad

La ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha defendido la "necesidad" de esta tributo que servirá como "pegamento social" ante la "nueva situación económica" derivada de la Covid-19, y contribuirá también para mejorar la recaudación fiscal y acercarla "a los niveles de tributación a los de la media de la eurozona".

La ministra ha lamentado la actitud "no ya ultraliberal, sino infantil", y "rayando la irresponsabilidad" de PP, Cs y Vox por su rechazo a esta tasa, pues ha señalado que se está ignorando que se necesitan recursos para sostener el estado de bienestar y asegurar servicios públicos de calidad. "Sin un sistema fiscal justo, no hay sanidad, ni educación, ni prestaciones sociales", ha advertido.

Además, ha defendido este gravamen adapta la fiscalidad empresarial española a la economía digital, al tiempo que ha asegurado que "no tendrá impacto en las medianas y pequeñas empresas", pues "no gravará las actividades minoristas ni las ventas entre particulares on line" y ha recordado que el anterior ministro de Hacienda, el 'popular' Cristóbal Montoro, también quiso impulsar un impuesto de este tipo.

Montero ha recordado que la 'tasa Google' afectará a las empresas que facturen más de 750 millones a nivel mundial y 3 millones en España, por lo que ha rechazado las críticas de PP, Vox y Cs sobre el incremento de costes que esta tasa supondría para las pequeñas y medianas empresas.

También ha anunciado que quedará en suspenso la liquidación de este impuesto hasta al menos el 20 de diciembre de este año.