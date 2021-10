La forma como se toma una imagen en un espacio público puede hacer que parezca que hay más gente de la que hay. Coincidiendo con el primer día de salida permitida a la calle de los niños, el domingo 26 de abril circularon fotografías en redes que parecían mostrar aglomeraciones. Pero algunas estaban trucadas, tenían una perspectiva engañosa o eran de dudosa ubicación.

Instantáneas que se acompañaban en Twitter de etiquetas como “#irresponsables” acusaban en muchos casos un efecto óptico provocado por el uso del teleobjetivo. "Los cámaras y los fotógrafos hablamos de que el teleobjetivo 'une' y el angular 'separa' y usamos esa característica de las ópticas cada día. Es normal decir “los voy a juntar un poco” e irme más atrás para tomar la imagen con un objetivo más tele y que la sensación sea de que están más cerca. O a la inversa", explica Pablo Balsa, reportero gráfico de TVE con una amplia trayectoria profesional, a Verifica RTVE.

Este hilo de Gonzalo de Pedro Amatria, director artístico de la Cineteca de Madrid , analiza desde ese punto de vista del teleobjetivo cuatro de las imágenes que han tenido más recorrido en las redes.

Una de ellas está además retocada para incluir en su parte central a los “bailarines del ataúd”. Es un popular meme que corre por Whatsapp y que procede del peculiar modo de celebrar funerales que tiene una empresa de Ghana, como relató un reportaje de la BBC. La foto original sin esa inserción, que sí fue tomada el domingo 26 de abril, es del fotógrafo Emilio Morenatti.

Morenatti, editor jefe de fotografía de Associated Press en España y Portugal, afirma que aun siendo cierto que usó un teleobjetivo y que la perspectiva puede hacer que parezca que las personas están más cerca de lo que realmente están, “sabía que entre las 12 y la 1 iba a haber una hora punta (...). Es una imagen que ocurrió muy puntualmente (...). En uno de los momentos de más aglomeración un policía y un mosso me dijeron “esto se nos ha ido de las manos” y vamos a pedir que corten el acceso a esta zona del bulevar”.

"La gente del banco de piedra pueden estar a dos metros unos de otros", comenta nuestro compañero Pablo Balsa sobre esta imagen.

Otra de las imágenes del hilo de De Pedro es un ejemplo de cómo a veces se difunden instantáneas sin tener seguridad sobre su ubicación, como le pasa a esta tuitera, que inicialmente la vincula a Valencia para reconocer después a preguntas de otros tuiteros que no sabe de dónde procede. Verifica RTVE no ha podido confirmar el origen de esta imagen.

El Ministerio del Interior nos asegura que “no ha constatado incumplimientos masivos de la normativa” aunque sí ha podido haber momentos y lugares con relajamientos y aspectos como familias jugando juntas, por lo que reforzará la vigilancia para proteger la salud pública. Uno de esos lugares, reconoce Interior, ha sido el Jardín del Turia, en Valencia. La orden sobre desplazamientos de población infantil del 25 de abril permitía la circulación por zonas verdes autorizadas, y el ayuntamiento de Valencia anunció que se podría transitar por estas.

Este vídeo publicado por Pilar Argente Navarro, tomado en los alrededores del Palau de la Música, se ha compartido mucho, como lo han hecho estas imágenes de la misma zona y esta grabación de juegos infantiles.

“Más de un mes que no veo a nadie de mi familia ni mis amigos encerrada en casa, de casa al hospital Tengo una depresión que me muero... VEO ESTO Y ME VUELVO LOCA DE RABIA E INDIGNACION... a mi que nadie me aplauda a las 20h... #Enfermería de críticos @GVAsanitat #COVIDー19 pic.twitter.com/LOZ82rVf91“