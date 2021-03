Sí, en Béjar se están fabricando mascarillas quirúrgicas

En las últimas horas se ha hecho viral un mensaje: "Os envío link para comprar mascarillas hechas en España, más concretamente en Béjar (Salamanca), ciudad textil por excelencia". Béjar tiene muchas fábricas cerradas por esta manía de llevar toda la producción a China, ahora han reactivado una, ayudemos a la industria española, demos una oportunidad a nuestra gente, al empleo". El mensaje finaliza diciendo "Os vamos a ayudar comprando productos de calidad hechos en España".

Al mensaje le acompaña un link de la web de una empresa en Béjar. Fuentes de la empresa nos han confirmado que es cierto, que están fabricando mascarillas quirúrgicas. Nos han explicado que tienen mucha demanda y que reciben pedidos hasta de fuera de España.

Por ello, tienen previsto contratar más personal y establecer tres turnos de trabajo. Según indican en su página web ,las mascarillas que fabrican no estériles están incluidas en la categoría de clase I, según la directiva Directiva relativa a los productos sanitarios 93/42/CE, y cumplen con la norma UNE-EN14683:2019+AC referida a mascarillas quirúrgicas.

El uso o no de mascarillas por parte de la población ha sido uno de los más debatidos durante la pandemia. Ante la vuelta al trabajo de muchas personas que trabajan en sectores no esenciales el pasado 13 de abril, el ministro de Sanidad afirmó el día 10 que, siguiendo las indicaciones del Centro Europeo de Control de Enfermedades, se recomendaba el uso de mascarillas denominadas higénicas, si el desplazamiento hasta el puesto se hacía en transporte público, y anunció que se facilitarían en estaciones de metro y cercanías.

El pasado 1 de abril el Ministerio de Sanidad publicaba unas recomendaciones sobre el uso de mascarillas en la comunidad en el Contexto de COVID-19 . En ella recomienda el uso de mascarillas higénicas para la población en general al haber cada vez más evidencias del papel que tienen en la transmisión del virus las personas sin síntomas o con síntomas leves. También establece que el uso de mascarillas médicas (quirúrgias) por parte de los trabajadores sanitarios debe tener prioridad sobre el uso en la población general sana y se especifica que las mascarillas quirúrgicas se recomiendan a la población en general cuando tienen síntomas o diagnóstico de COVID-19, si han estado en contacto estrecho con alguien con COVID-19 o si forma parte de la población vulnerable.

El pasado 23 de abril se publicaron los precios fijados en la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos de las mascarillas quirúrgicas desechables, así como de las higiénicas. En el caso de las mascarillas médicas el precio establecido es de 0,96 euros/unidad, mientras las que se fabrican en Béjar tiene un preciode entre 0,72 y 0,76 la unidad, según el pack que se compre.

Nadie se ha quedado el dinero de los test fallidos

En los últimos días ha circulado un mensaje, originalmente escrito en Whatsapp pero que ha saltado a otras redes como Facebook, que acusa al gobierno que ha comprado mal, tarde y caros, los test y mascarillas. El mensaje lleva la firma de Miguel Rodríguez, propietario de la empresa de relojes Lotus-Festina, que ha reconocido la autoría del mismo a Verifica RTVE.

Según Rodríguez, la política de compras de material sanitario por parte del Gobierno muestra “incapacidad”, y hace en su mensaje un repaso a las compras de mascarillas y tests de detección del Covid-19. Pero, a pesar de sus sospechas, nadie se ha “llevado al bolsillo” el dinero pagado por un contrato de compra de 659.000 tests rápidos de Covid-19, anulado después de comprobar, con la primera partida entregada, que no eran fiables. La empresa adjudicataria del contrato, InterPharma, dice que ha devuelto los 7 millones de euros que le había adelantado el Ministerio de Sanidad.

Ese contrato fue adjudicado por 17,1 millones, de lo que se deduce que cada test salía a 26 euros. Ese precio es el que ha escandalizado a Miguel Rodríguez, quien, por esas fechas (segunda quincena de marzo), donó a la Junta de Andalucía 100.000 tests del mismo tipo, (IgM-IgG, que detectan anticuerpos). “A mi me costaron a 8,9 dólares” escribió Miguel Rodríguez en un grupo de whatsapp y ha reiterado en declaraciones a Verifica RTVE. El empresario nos cuenta que ese mensaje lo escribió hace varios días y que algún conocido lo compartió en Facebook, donde se ha popularizado. Es un mensaje muy crítico con la gestión del Gobierno y que considera ineficaz su política de compras.

Este empresario, nacido en La Línea, compró, por tanto, mucho más barato que el Gobierno, pero también que la Junta de Andalucía,que en esas fechas, adquirió 50.000 tests rápidos, por un valor de 900.000 euros (a 18 la unidad).

En su mensaje, Miguel Rodríguez destaca que habría 12 millones de diferencia, si el Gobierno hubiera comprado los tests a su proveedor, y se pregunta “a qué bolsillo va”. Lo cierto es que el precio de los productos sanitarios varía según los contratos. En posteriores compras, el Gobierno ha pagado los kits de detección del Covid-19 a 7,6 euros y más de 450 millones de mascarillas a 0,51 euros por unidad, según podemos calcular a partir de los contratos comunicados en el Consejo de Ministros del pasado 21 de abril.

Pero las críticas del empresario andaluz van más allá, a la capacidad de compra de material sanitario por parte del Gobierno: “No me explico”, dice, “que no fueran capaces de encargar, de estado a estado, el suministro de mascarillas, ni todos los test necesarios, como sí hizo el gobierno italiano”. Hasta el 13 de abril, según el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, se habían hecho en España 930.000 tests PCR.

Para esas fechas, Italia, con más población, había hecho 1,05 millones de tests. En estas otras páginas encontramos también comparativas en esta materia.

El empresario Miguel Rodríguez nos habla además del precio de las mascarillas: “Se muestra la "incapacidad" del Gobierno ya que las compra un 42% más caro que las autonomías (de media compran a 2,5 EUR/unidad). Por si fuera poco una cuarta parte de las mascarillas se tienen que devolver por ser inservibles”. Efectivamente, el Gobierno ha comprado mascarillas del tipo FFP2 a 3,52 euros. Una de las empresas adjudicatarias, Hangzhom Ruining Trading entregó mascarillas defectuosas.

El empresario andaluz asegura a Verifica RTVE que “hoy mismo me ofrecían un millón de mascarillas quirúrgicas a 0,18 euros”. Preguntado si pensaba hacer más donaciones, afirma que “ya me gasté 1,2 millones de euros que saqué de la venta de mi casa de Marbella. Total, nunca me gustó Marbella”.