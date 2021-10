Desde que la pandemia de coronavirus se ha ido extendiendo por el mundo con mayor virulencia, una de las preguntas más repetidas es si la llegada del buen tiempo ayudará a frenar la expansión del nuevo agente patógeno. Más que una pregunta, es sobre todo una esperanza, como se anhela la lluvia cuando se lucha contra un incendio forestal de consecuencias devastadoras. Sin embargo, hasta ahora la evidencia científica al respecto es escasa. Si esta nueva enfermedad tiene un patrón estacional es algo que solo se podrá saber más adelante.



La mayor parte de las enfermedades infecciosas tienen un componente estacional. El ejemplo más recurrente, quizá por cercano, es el de la gripe, que circula entre las personas y se transmite durante todo el año, aunque con una estacionalidad muy marcada. En España, como en otros países del hemisferio norte, las epidemias se inician al final del año y alcanzan su pico entre los meses de enero y febrero.

El problema es que apenas hay indicios que de momento apunten a que el virus del COVID-19 vaya a tener un comportamiento similar al de otros virus respiratorios como el de la gripe. Y, puestos a buscar referentes, la pandemia de gripe A del 2009 se inició en primavera y se mantuvo en verano. O el coronavirus responsable del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) tampoco tiene estacionalidad.



Hay diferentes modelos matemáticos que ya han simulado el comportamiento del COVID-19, intentando predecir su evolución. Ninguno ha ofrecido resultados concluyentes con respecto a su estacionalidad.

El estudio también detectó que, por cada 1% de aumento de la humedad, los contagios disminuyeron un 2,2%. Es importante destacar que estos resultados establecen únicamente una correlación estadística, pero no demuestran una causalidad entre calor-humedad y evolución de la epidemia. Los autores concluyen que “la llegada del verano y la estación húmeda en el hemisferio norte puede reducir de manera efectiva la transmisión del COVID-19”, al mismo tiempo que pronostican el efecto contrario en los países del hemisferio sur. Sin embargo, recalcan que incluso en el caso de que la transmisión del coronavirus se redujera significativamente en los meses de verano, no se eliminaría del todo.

Otro estudio, publicado recientemente por un equipo de la Universidad de Yale (Estados Unidos) en la revista científica Annual Review of Virology, incide en la importancia de la humedad para ralentizar la expansión del nuevo coronavirus, especialmente en interiores. Según concluye, la forma en que la primavera y el verano afecten a la pandemia de COVID-19 puede depender no solo de la eficacia de las medidas de distanciamiento social, sino también del entorno dentro de los propios edificios, en concreto de la humedad relativa.

Incidencia actual en países cálidos

Respecto a la incidencia en países cálidos, un nuevo trabajo científico, este publicado en la revista especializada The Lancet, analiza la llegada del nuevo virus a África Occidental, una zona del mundo caracterizada por el clima tropical. Su conclusión es que "no existe una base de evidencia sólida para creer que las temperaturas más cálidas retrasarán la propagación del virus COVID-19".



"Las primeras comparaciones entre el número de casos confirmados en los países europeos más afectados y los países de África Occidental no respaldan la hipótesis de que el virus se diseminará más lentamente en países con climas más cálidos", afirma este trabajo, realizado por un equipo interdisciplinar de científicos europeos y africanos.



"Esta hipótesis -continúa- ha llevado a algunos países europeos a desarrollar políticas iniciales que se basan en una previsión de la disminución de las tasas de contagio durante los meses de verano, y la creencia de que los países africanos se enfrentarán a epidemias de menor intensidad que las de los países europeos. Sin embargo, no existe evidencia sólida para tales afirmaciones".