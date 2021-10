El Tribunal Constitucional ha declarado nulas por su carácter inconstitucional dos disposiciones adicionales del real decreto ley aprobado en marzo de 2019, que regula los contratos de alquiler de vivienda, con lo que obliga al Gobierno a reformular algunos aspectos de la normativa, entre ellos los planes de dinamización de la oferta en este régimen, según ha podido confirmar TVE.

El fallo, del que ha sido ponente el magistrado Ricardo Enríquez Sancho y que se conocerá íntegramente en los próximos días, estima parcialmente el recurso interpuesto por el PP, que cuestionó la "extraordinaria y urgente necesidad" de las medidas adoptadas por el Ejecutivo.

Según fuentes jurídicas, el alto tribunal ha anulado en el Pleno que ha comenzado este martes por la mañana la disposición adicional primera, que pretendía reorientar el Plan Estatal de Vivienda para apoyar exclusivamente el disfrute de vivienda en régimen de alquiler y alcanzar acuerdos con las administraciones para agilizar la licencias urbanísticas.

Esta disposición barajaba también la modulación de los instrumentos financieros del Plan Estatal de Vivienda con el fin de promover los mecanismos público-privados para atender las necesidades de alquiler social y asequible, particularmente mediante la cesión de derecho de superficie sobre suelo público.

En el último Consejo de Ministros previo a la disolución de las Cortes ante la convocatoria de las elecciones generales del 28 de abril de 2019, el Gobierno dio luz verde al nuevo real decreto de vivienda , que no incluye ninguna medida para fijar los precios de los alquileres, cuya renta deberá actualizarse durante la vigencia del contrato al índice de precios al consumo (IPC).

En el recurso del PP, admitido a trámites dos meses después de la convalidación del decreto, la formación alegaba que la norma no respeta el presupuesto habilitante establecido en el artículo 86.1 de la Constitución Española, que exige la extraordinaria y urgente necesidad ni las materias vedadas a los decretos leyes, por afectar al deber de contribuir.

El fallo "no afecta para nada" a los planes del Gobierno

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana considera que el fallo del TC que anula esas dos disposiciones adicionales del 'decreto del alquiler' "no afecta para nada" a sus planes de movilizar suelo público para promover vivienda en alquiler social.

"No afecta para nada a los planes del ministerio ni nos impide trabajar a pleno rendimiento para la producción de oferta", han señalado a Efe fuentes del departamento que dirige el socialista José Luis Ábalos.

Tras sostener que la disposición adicional primera "no tiene carácter normativo", sino que es un "mandato genérico, que no habla de ninguna medida en concreto", las fuentes han incidido en que el TC no cuestiona el plan prometido por Ábalos de cesión de suelos a empresas privadas.

En cuanto a la disposición tercera, lo que no admite el fallo es su carácter de urgencia, por lo que el ministerio ha defendido que el TC "avala" con su pronunciamiento el real decreto del Gobierno y que sus medidas siguen vigentes.