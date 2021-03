'Campeones' y 'El reino' se reparten el triunfo en los Goya

Lo importante no es ganar. Es uno de los mensajes claves de Campeones, la comedia de Javier Fesser que ha triunfado con tres estatuillas, incluido el de mejor película, en los Goya. Una gloria que se reparte eso sí con El reino, de Rodrigo Sorogoyen, el thriller político que se corona como la película más premiada de la noche con siete galardones: mejor dirección, mejor actor, mejor banda sonora, mejor montaje, guion original, sonido y mejor actor de reparto.

Javier Fesser (ya ganador de un Goya a mejor película por Camino en 2009) valoraba el impacto de su película, la más taquillera del cine español en 2018. "Antes se hablaba de discapacitados, hora se habla de personas con capacidades diferentes. Se ha acuñado un nuevo término: Campeones".

Los Goya de Sevilla dejan un resultado casi salomónico en una gala marcada por reivindicaciones feministas en la que Andreu Buenafuente y Silvia Abril cumplieron como conductores. Hasta el premio de mejor película, la noche parecía de Sorogoyen, el cineasta que puede ganar un Oscar a mejor cortometraje en apenas tres semanas. "Habéis creado un monstruo", bromeó al recoger el Goya al mejor director y tener un recuerdo para su rival Isaki Lacuesta (Entre dos aguas) por haber hecho "la mejor película de este año".

El malagueño Antonio de la Torre logra al fin su Goya al mejor actor en su séptima nominación por su poítico corrupto de El reino. "Este Goya se queda en esta tierra de pasión y talento que se llama a Andalucía, que abraza al que viene de fuera y así seguirá siendo", ha asegurado al inicio del discurso", ha dicho el actor, que se ha acordado de "los políticos que se levantan cada mañana deseando cambiar el mundo".

Y Susi Sánchez tuvo una agitada noche perfecta: llegó la primera a la alfombra roja, se marchó para actuar en el teatro, y regresó a tiempo para recoger su Goya a mejor actriz por La enfermedad del domingo. Aunque, con modestia, le ha pasado el mérito al director Ramón Salazar. "No estaría aquí si no fuera porque me ha traído directamente de la mano quien con su generosidad y su talento escribió para mí un personaje a medida".

Jesús Vidal, mejor actor revelación, representó mejor que nadie el espíritu de Campeones en su emotivo discurso de agradecimiento. "Señoras y señores de la Academia han distinguido a un actor con discapacidad. No saben lo que han hecho. Me vienen a la cabeza tres palabras: inclusión, diversidad, visibilidad. ¡Qué emoción, muchísimas gracias!".

Protagonismo también para la Carmen y Lola, la película revelación del cine español, que se lleva dos estatuillas. Su directora, Arantxa Echevarría, ganadora del Goya a la mejor dirección novel, estuvo exultante y fue reivindicativa: “Creo que a una sociedad hay que medirla por el sitio que tiene la mujer en ella. Y tenemos mucho que pensar”, ha reclamado.

Carolina Yuste, redondeó la noche de Carmen y Lola como mejor actriz de reparto. Goya en mano, reclamó: “más mujeres en puesto de decisión”. Fue solo el preámbulo del gran momento feminista de la gala. Eva Llorach, merecido Goya a la mejor actriz revelación por Quién te cantará, puso en pie a todas las mujeres de la platea, emulando a Frances McDormand en los últimos Oscars.

"Se lo pido a todas las nominadas porque quiero compartir mi premio con vosotras. Es muy difícil ser mujer, sois muy pocas y quiero compartirlo con vosotras", Llorach también ha pedido "impulsar historias con mujeres protagonistas" que no sean jóvenes: "Hay papeles. Podemos reventar los clichés que nos aplastan y hacer un mundo más justo".

Luis Zahera (El reino), mejor actor de reparto por prácticamente una sola secuencia: la de la revelación de corruptelas desde un balcón junto a Antonio de la Torre. El actor gallego reivindicó a la estirpe de los secundarios. “Muy de vez en cuando los que hacemos papeles pequeñitos nos paran por la calle".

Y victoria poética la de El silencio de los otros, el demoledor documental que denuncia el olvido de las víctimas del franquismo. Tal vez sea cierta otra frase de Eva Llorach: “Tengo la idea loca de que el cine puede cambiar las cosas”.