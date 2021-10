La Primera Guerra Mundial, de cuyo final se cumple ahora un siglo, es un hecho histórico poco representado en la cultura popular pese a su importancia. Hasta hace unos años el videojuego tampoco había dado grandes títulos sobre la Gran Guerra, pero esta carencia se ha ido mitigando con títulos como Battlefield 1. El shooter de EA introdujo la experiencia de combate de un conflicto en el que se usaron por primera vez los carros de combate y los gases venenosos.

Ahora, los estudios Aardman y Digixart han unido sus fuerzas para contar la guerra desde los ojos de los soldados. Su 11-11: Memories Retold es una visión humanista, poética y antibelicista de los últimos años del conflicto en la que prácticamente no empuñaremos un arma. Para reforzar el carácter subjetivo y evocador de la historia los desarrolladores han creado un estilo pictórico que hace de 11-11 un espectáculo visual nunca antes visto en las consolas. Por desgracia, las mecánicas de juego son demasiado simples y la historia tarda en enganchar.

11-11: Memories Retold está narrado desde ambos bandos por dos personajes cuyas vidas se entrecruzan y que confirma que los soldados enemigos se parecían entre sí mucho más de lo que pensamos.

La historia de Harry, un joven fotógrafo canadiense, y Kurt, un ingeniero alemán, crece en intensidad durante el juego y proporciona algunos momentos memorables de camaradería y amistad en medio de un conflicto sin sentido.

Las motivaciones de Harry y Kurt no pueden ser más distintas. Harry se alista para impresionar a la chica de la que está enamorado; Kurt marcha al Frente Occidental para buscar a su hijo, desaparecido en combate. Su encuentro fortuito en un túnel será el detonante de un relato con algún giro sobrecogedor pero que resulta algo moroso en su primer acto.

El director creativo del juego, Yoan Fanise, ya adelantó a RTVE.es el tono del juego durante su presentación en Londres: "La guerra no es lo que nos cuentan en la escuela sobre estrategia y política. La guerra es el día a día de los soldados y cómo afecta a sus vidas". Ese día a día de los soldados está representado por las fotografías que Harry toma del frente y por las cartas que Kurt envía a su mujer.

Lealtad e incomunicación, los dos pilares de una historia emocionante

11-11 tiene algunos aciertos que lo elevan en el género de la aventura narrativa. Harry y Kurt no se entienden entre sí, pero ponen su humanidad por encima de nacionalidades y no ven al otro como el enemigo. Solo se puede jugar escuchando las excelentes voces originales de Elijah Wood (Harry), que habla en inglés, y de Sebastian Koch (Kurt), que se expresa en alemán. Sabremos lo que un personaje no entiende del otro porque aparecerá en rojo en los subtítulos.

Los hallazgos narrativos son el punto fuerte de un título lastrado por unas mecánicas extremadamente sencillas. 11-11 es más una buena película interactiva que un buen juego. Su duración no va más allá de las seis horas y no plantea ningún reto complicado. Los creadores han querido que sea "tan sencillo como pasar las páginas de un libro" y eso juega en su contra. Durante el primer acto, que narra el viaje de Harry y Kurt hacia el frente, tendremos poco que hacer: tomar fotografías en el caso del canadiense y resolver puzzles simples con el alemán.

Hay una rigurosa labor de documentación histórica detrás de 11-11, tanto en los hechos bélicos que reproduce como en el material de apoyo. A lo largo del juego debemos recoger coleccionables que aparecen en forma de sobres y que nos proporcionarán contexto sobre la guerra. El problema es que esos coleccionables aparecen en sitios y momentos inverosímiles y restan credibilidad a la historia. No tiene sentido que en mitad de una batalla nos desviemos para recoger una carta.